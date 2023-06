Asus Zenfone 10 aangekondigd: high-end in compact jasje

Asus heeft de opvolger van de Zenfone 9 uitgebracht. We maken vandaag kennis met de nieuwe Asus Zenfone 10. Daarmee heb je een high-end smartphone in een compact jasje. Dit alles met prima specificaties.

Asus Zenfone 10

Vorig jaar hadden we de Zenfone 9, dit jaar is het tijd voor de Asus Zenfone 10. De nieuwe smartphone is zojuist officieel aangekondigd door de fabrikant. De verwachtingen, of in ieder geval onze verwachtingen, zijn hooggespannen. In onze Asus Zenfone 9 review had het toestel namelijk genoeg kwaliteiten in zich.

Asus heeft nu de Zenfone 10 aangekondigd en ook deze keer is het een high-end toestel in een compact jasje. Vroeger werd dit segment nog door Sony bediend, maar inmiddels is Asus vrijwel alleen in het compacte high-end segment. Dat wordt nu voortgezet met het nieuwe model.

Eigenschappen

De Asus Zenfone is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, die kennen we al van andere high-end smartphones zoals de OnePlus 11 en de Samsung Galaxy S23. Echter, is dit alles wel in een compacter jasje. Dit zien we terug aan het 5,92 inch grote AMOLED-scherm dat een Full-HD+ resolutie biedt met een maximale verversingssnelheid van 144Hz.

In de Benelux wordt het toestel aangeboden met 8 of 16GB aan werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB aan opslagruimte. Verder zien we een 4300 mAh batterij die met 30W opgeladen kan worden. Draadloos laden is ook mogelijk; dit gebeurt met een snelheid van 15W. DroidApp kan je bevestigen dat het toestel vier jaar beveiligingsupdates krijgt en twee Android OS-updates; dit betekent dat je Android 14 en Android 15 kunt verwachten.

Camera

Achterop de telefoon zijn twee camera’s geplaatst, een 50 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. Daarbij biedt Asus je een zogenaamde ‘6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0′. Hiermee zijn video’s nog vloeiender en meer stabiel, zelfs als de camera in beweging is. Verschuivingen tot ongeveer 3-graden worden middels deze gimbal gecompenseerd. Tevens is er een Light Trail-modus waarmee je professionele foto’s moet kunnen maken, zonder dat je hierbij een statief nodig hebt. De Zenfone 10 krijgt ook nieuwe zoom-opties voor de portretmodus en OZO Audio, waarmee het geluid van de wind gefilterd wordt en daarmee het geluid helder klinkt.

ZenUI

Asus levert de telefoon met de eigen ZenUI-interface. Deze moet zich volgens de fabrikant aanpassen aan de gebruiker. Hiervoor wordt AI gebruikt. Zo is de app-organizer waarmee apps automatisch worden gesorteerd op basis van categorie├źn en je gebruikerspatroon. Ook is er een verbeterde Voice UI aanwezig op de Zenfone 10, waarmee je spraakopdrachten nog beter uit kunt voeren.

Beschikbaarheid

De Asus Zenfone 10 wordt binnen enkele dagen leverbaar met een vanafprijs van 799 euro. Hiervoor krijg je de variant met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Verder is er de 8GB+256GB versie voor 849 euro en de 16GB/512GB versie voor 929 euro.