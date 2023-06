Asus Zenfone 10 op nog meer foto’s: 3,5 mm poort bevestigd

Asus komt komende week met de nieuwe Asus Zenfone 10. De smartphone is te zien in nieuwe foto’s, waarbij we nog meer nieuws bevestigd krijgen. Asus zal het toestel voorzien van een 3,5 mm poort voor je headset.

Asus Zenfone 10 in nieuwe beelden

Op 29 juni heeft Asus de aankondiging van de nieuwe Asus Zenfone 10. De smartphone zal de huidige Zenfone 9 opvolgen en zal net als dat model een compacte behuizing meekrijgen; een segment waar maar weinig fabrikanten serieus aandacht aan schenken. Over de telefoon is al aardig wat bekend, en nu wordt die informatie verder uitgebreid.

Dankzij nieuwe foto’s die zijn verschenen, wordt duidelijk dat Asus de smartphone voorziet van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Het zal hierbij ook mogelijk zijn om een headset te koppelen via Bluetooth. De IP68-gecertificeerde smartphone krijgt een metalen frame met een plastic achterkant. Eerder doken al verschillende andere foto’s op van het toestel.

De Asus Zenfone 10 zou uitgebracht worden met een 5,9 inch AMOLED-scherm, welke een Full-HD+ resolutie biedt. Er is de snelle, energiezuinige Snapdragon 8 Gen 2 chipset, samen met 8/16GB RAM, 256GB/512GB opslagruimte en een 5000 mAh batterij met draadloos laden. Bij de camera verwachten we een dubbele camera met een 200MP hoofdlens en 8MP groothoeklens. De selfielens zou 32 megapixel krijgen.

Alle informatie zullen we op 29 juni te horen krijgen. Natuurlijk houden we je op DroidApp van alles op de hoogte.