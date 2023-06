Asus Zenfone 10: persfoto’s laten toestel van alle kanten zien

Asus komt binnenkort met de nieuwe Asus Zenfone 10. Het belooft een toestel te worden in een compact jasje. Dankzij Evan Blass zien we nu de telefoon van alle kanten.

Asus Zenfone 10

We kijken uit naar de nieuwe aankondiging van Asus. Deze staat gepland voor 29 juni. Op deze dag zullen we de nieuwe Asus Zenfone 10 gaan zien. Deze smartphone volgt de huidige Asus Zenfone 9 op en dat betekent, een nieuwe smartphone met high-end specificaties in een compact jasje. Het is een segment waar andere fabrikanten zich niet tot nauwelijks meer aan wagen. Asus dus nog wel.

Dankzij Evan Blass krijgen we een goed beeld van wat Asus met het nieuwe toestel van plan is. Zo zal het design niet enorm afwijken met zijn voorganger, de Asus Zenfone 9. In onze Asus Zenfone 9 review waren we positief over het toestel, al was onder andere het updatebeleid wel echt een aandachtspunt. Onbekend is of Asus plannen heeft om hier duidelijke verbetering in te brengen.

De smartphone is te zien in verschillende kleuren. Zeker was al dat er een mintgroene kleur aan zit te komen van de Asus Zenfone 10. We zien ook een zwarte, witte, blauwe en een rode telefoon. De smartphone zou voorzien worden van een 5,9 inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 2 en krijgt ondersteuning voor draadloos laden. De Asus wordt 29 juni aangekondigd. Dan horen we alles over het toestel.