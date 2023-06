Asus komt 29 juni met aankondiging van Zenfone 10

De Asus Zenfone 10 lancering kun je in de agenda zetten. De fabrikant zal op 29 juni het doek van de nieuwe smartphone halen. De verwachtingen zijn hoog, nadat de Asus Zenfone 9 al een mooie score achter wist te laten.

Asus Zenfone 10 aankondiging

Wanneer je aan Asus denkt, denk je waarschijnlijk niet als eerst aan de smartphones, maar aan de laptops of componenten. Het merk doet echter wel degelijk mee op de smartphonemarkt. Deze maand zal Asus haar nieuwe smartphone aankondigen. Het merk laat weten dat het hierbij gaat om de Asus Zenfone 10, welke de huidige Asus Zenfone 9 op zal volgen. De smartphone hebben we eerder uitgebreid besproken in de Asus Zenfone 9 review.

Het merk windt er geen doekjes om en geeft alvast enkele details over wat we van de Asus Zenfone 10 kunnen verwachten. Net als bij het huidige toestel wordt vastgehouden aan het compacte ontwerp. Hierbij is de Zenfone voorzien van een 5,9 inch scherm. De smartphone krijgt draadloos opladen en de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Deze processor wist zich al in verschillende smartphones, zoals de Galaxy S23 en OnePlus 11 te bewijzen. Tevens zal de six-axis gimbal stabilisatie aanwezig zijn voor de beste, scherpe foto’s.

We verwachten tevens dat Asus de telefoon uitbrengt in de kleur mintgroen. Deze kleur komt namelijk vaak voor in de teaser. Alle details zullen we op 29 juni te horen krijgen.