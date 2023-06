Asus Zenfone 10 aankondiging: volg hier de livestream

Compact en toch high-end, het is een segment dat niet vaak meer bediend wordt door fabrikanten. Asus doet dit wel en komt vandaag met de Zenfone 10. De kleurrijke smartphone wordt vandaag aangekondigd, hier volg je de livestream.

Asus Zenfone 10 livestream

Vandaag zal de nieuwste high-end smartphone van Asus aangekondigd worden. De fabrikant toont namelijk de Asus Zenfone 10. De telefoon is onlangs al uitgelekt in het geruchtencircuit, dus een aantal zaken weten we al, maar vanmiddag krijgen we daadwerkelijk alle details te horen. De Asus Zenfone 10 verschijnt in vele mooie kleuren, waaronder mintgroen. Daarbij is het een ├ęcht compact toestel met een 5,9 inch scherm en verwachten we een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De smartphone zal de Zenfone 9 opvolgen. Dat toestel hebben we vorig jaar getest in de Zenfone 9 review.

Asus zal haar aankondiging uitzenden in een livestream. Die begint vandaag om 15:00 uur Nederlandse tijd. Heb je hier geen tijd voor, dan kun je natuurlijk ook DroidApp in de gaten houden. Alle details en informatie zullen we met je delen! De livestream van de Zenfone 10 kun je hieronder bekijken.