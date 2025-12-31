Het beste van DroidApp in 2025: alles wat je niet mocht missen

DroidApp brengt je dag in, dag uit het belangrijkste nieuws van alles rondom Android. Maar niet alleen nieuws staat centraal. Zo delen we ook onze uitgebreide reviews, voorzien van mooie foto’s, tips en specials. We zetten op een rij wat je dit jaar van DroidApp online kunt vinden.
Het beste van DroidApp in 2025
We zijn volledig onafhankelijk, waardoor we onze eerlijke mening geven over smartphones, smartwatches en andere producten. Dat lees je in onze reviews. Daarbij hebben we de afgelopen twaalf maanden nog meer content gepubliceerd. Zo hebben we onze fijne ‘Vergeten-’ rubriek en publiceren we specials en tips.
Ons jaarlijkse hoogtepunt is natuurlijk de weer-app test. Ook dit jaar hebben we weer maandenlang onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag “Wat is de beste weer-app?”. Die vraag hebben we voor je beantwoord in de Weer-app test 2025.
In totaal verschenen er maar liefst 40 reviews. Dat waren er vorig jaar 24! Maar er verscheen veel meer content! Dit zijn de hoogtepunten van 2025. En natuurlijk verschenen ook in de afgelopen dagen nog verschillende specials:
- DroidApp Awards 2025: dit zijn de beste smartphones
- Android Jaaroverzicht 2025: het belangrijkste nieuws
- De 20 beste Android-apps van 2025
Onmisbare apps van de DroidApp schrijvers:
Reviews
De reviews die we in het afgelopen jaar hebben gepubliceerd, zetten we hieronder allemaal op een rij.
- Google Pixel 10 Pro XL review: groots in (bijna) alles
- Google Pixel 10 Pro Fold review: drie weken met fijne foldable
- Google Pixel Watch 4 review: erg fijne smartwatch met goede accuduur
- Google Pixel Buds 2a review: klein maar fijn en met Gemini
Motorola
- Motorola Edge 70 review: mag het iets dunner zijn?!
- Motorola Edge 60 Pro review: luxe zonder pijn in je portemonnee
- Motorola Edge 50 Neo review: kleurrijke mid-end waar een luchtje aan zit
- Moto G15 review: design van nu, tempo van vroeger
- Motorola Edge 60 Fusion review: voor als prijs-kwaliteitsverhouding op 1 staat
- Motorola Razr 60 Ultra review: koning onder de fliptelefoons
- Moto Buds Loop review: open gehoor met helder geluid
OnePlus
- OnePlus 13 review: is dit direct de beste smartphone van 2025?
- OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?
- OnePlus Watch 3 review: het beste Wear OS horloge van dit moment?
- OnePlus Pad 3 review: tablet of toch laptop?
- OnePlus Nord 5 review: fantastische keuze voor minder dan 500 euro
- OnePlus Buds 4 review: de kracht van gewoon goed
Samsung
- Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders
- Samsung Galaxy Z Flip 7 review: veel meer dan een gimmick
- Samsung Galaxy A36 review: lekker gewoon gebleven
- Samsung Galaxy A56 review: bekend recept, frisse smaak
- Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
Xiaomi
- Xiaomi 15 review: alleskunner met premium camera
- Xiaomi 15 Ultra review: camera-killer is visuele meesterzet
- Xiaomi 15T Pro review: nieuwe high-end is goedkoper en nóg beter
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro review: maakt deze robotstofzuiger het huishouden makkelijker?
- Poco F7 Ultra review: flitsende krachtpatser is bijna perfect
Overige merken
- Oppo Find X8 Pro review: een comeback met fantastische camera
- Oppo Reno 14 review: stijlvol design en prima prestaties
- Nothing Phone (3) review: wil premium zijn, maar is ’tie dat ook?
- Sony Xperia 1 VII review: vlaggenschip blijft hangen in concessies
Accessoires
- Dreame L40 Ultra AE review: robotstofzuiger levert topprestaties met één dealbreaker
- Tom by TomTom review: gadget waarschuwt in het verkeer
- AAWireless Two review: draadloos Android Auto in iedere wagen
- EufyCam 3 beveiligingscamera review: een oogje in het zeil in 4K
- Eufy E340 videodeurbel review: haarscherp beeld en zonder abonnement
- Huawei Watch Fit 4 Pro review: compact en snel horloge
- Huawei FreeBuds 6 review: half geluid op open-fit oordopjes
- Roborock Qrevo Master review: is dit de beste robotstofzuiger?
- HomeWizard Plug-in Battery review: eigen zonnestroom voor later
‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’
Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’, die we zo nu en dan ook afwisselen met ‘normale’ telefoons, is uitgebreid met een hoop nieuwe edities. De edities van 2025 zetten we hieronder voor je op een rij.
Apple
HTC
LG
Motorola
Nokia
- Nokia 7610 Supernova
- Nokia 5000
- Nokia Lumia 1520
- Nokia X6
- Nokia 6700 Classic
- Nokia N79
- Nokia 5700 XpressMusic
- Nokia 6280
- Nokia 6600 Fold
OnePlus
Samsung
- Samsung Blue Earth
- Samsung Galaxy Round
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy Txt (B5510)
- Samsung E2600
- Samsung Galaxy 3 (i5800)
- Samsung Wave 3 (S8600)
- Samsung Galaxy Chat (B5330)
- Samsung Galaxy Europa (i5550)
- Samsung Wave S8500
- Samsung Galaxy Note II
Sony (Ericsson)
- Sony Ericsson W910i
- Sony Ericsson Satio
- Sony Ericsson W705
- Sony Ericsson W580i
- Sony Ericsson S500i
- Sony Ericsson Txt Pro
- Sony Xperia Z Ultra
- Sony Xperia L1
Overige merken
- Alcatel OT-806
- Xiaomi Mi 1
- Honor Holly
- Huawei Ascend D Quad (XL)
- BlackBerry PlayBook
- Siemens M35 (Postbank telefoon)
Specials
- De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 13
- Xiaomi 15 vs Xiaomi 15 Ultra: de grote camera-vergelijking in Berlijn
- OnePlus 13 vs Xiaomi 15 Ultra: de grote camera-vergelijking
- DroidApp Oplaadgids: alles over snelladen, kabels en opladers
- De 10 beste parkeer-apps vergeleken: welke is het goedkoopst?
- De beste smartphones tot 600 euro (06/2025)
Tips
- Android-tip: een snellere ervaring door animaties te versnellen
- Advertentie ID op Android tip: zo verbeter je je privacy
- Rust in de Facebook app: pas deze instellingen aan als eerst aan
- Wat is Samsung Knox en hoe gebruik je Veilige Map?
- WhatsApp begint met eigen chat in berichtenbox: zo verwijder je deze
- De beste apps van januari – februari – maart – april – mei – juni – juli – augustus – september – oktober – november
