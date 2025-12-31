Close Menu
    vrijdag 2 januari
    Het beste van DroidApp 2025 header
    Specials

    Het beste van DroidApp in 2025: alles wat je niet mocht missen

    Stefan HageDoor 2 reacties6 minuten leestijd

    DroidApp brengt je dag in, dag uit het belangrijkste nieuws van alles rondom Android. Maar niet alleen nieuws staat centraal. Zo delen we ook onze uitgebreide reviews, voorzien van mooie foto’s, tips en specials. We zetten op een rij wat je dit jaar van DroidApp online kunt vinden.

    Het beste van DroidApp in 2025

    We zijn volledig onafhankelijk, waardoor we onze eerlijke mening geven over smartphones, smartwatches en andere producten. Dat lees je in onze reviews. Daarbij hebben we de afgelopen twaalf maanden nog meer content gepubliceerd. Zo hebben we onze fijne ‘Vergeten-’ rubriek en publiceren we specials en tips.

    Ons jaarlijkse hoogtepunt is natuurlijk de weer-app test. Ook dit jaar hebben we weer maandenlang onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag “Wat is de beste weer-app?”. Die vraag hebben we voor je beantwoord in de Weer-app test 2025.

    In totaal verschenen er maar liefst 40 reviews. Dat waren er vorig jaar 24! Maar er verscheen veel meer content! Dit zijn de hoogtepunten van 2025. En natuurlijk verschenen ook in de afgelopen dagen nog verschillende specials:

    Onmisbare apps van de DroidApp schrijvers:

    Reviews

    De reviews die we in het afgelopen jaar hebben gepubliceerd, zetten we hieronder allemaal op een rij.

    Google

    Motorola

    OnePlus

    Samsung

    Xiaomi

    Overige merken

    Accessoires

    ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’

    Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’, die we zo nu en dan ook afwisselen met ‘normale’ telefoons, is uitgebreid met een hoop nieuwe edities. De edities van 2025 zetten we hieronder voor je op een rij.

    Apple

    HTC

    LG

    Motorola

    Nokia

    OnePlus

    Samsung

    Sony (Ericsson)

    Overige merken

    OnePlus 15 - Pixel 10 Pro XL - OnePlus 13 header

    Specials

    Tips

    Wat vond jij? Wat was voor jou de mooiste content van DroidApp het afgelopen jaar? En wat vind je van onze ‘Vergeten’ rubriek? Deel je ervaringen met ons, via het reactieformulier hieronder.

