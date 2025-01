De vergeten telefoon: Alcatel OT-806

We hebben deze zondag een nieuwe editie voor je van ‘De vergeten telefoon’. Vandaag bespreken we de Alcatel OT-806, een telefoon welke opviel met een volwaardig toetsenbord. De telefoon verscheen 15 jaar geleden, en we praten je helemaal bij.

Alcatel OT-806

Alcatel heeft de laatste tijd niet echt meer iets noemenswaardig uitgebracht, maar jaren geleden was dit wel anders. De fabrikant kwam met de meest uiteenlopende modellen. We hebben op DroidApp al de nodige Alcatel-toestellen besproken. Het was een mobiele telefoon, welke ontworpen was voor het gebruik van social media. Het was niet echt een smartphone, want daarvoor was hij niet zo rijk uitgerust.

De Alcatel OT-806 bood een volwaardig QWERTY-toetsenbord, onder het 2,8 inch beeldscherm van de telefoon. Hierdoor kon je mooi je tekstberichten typen. Het toetsenbord was wat glanzend, waarbij er boven de toetsenrij nog de belknoppen zaten. Onderin het scherm was er nog ruimte voor knoppen om te navigeren naar bijvoorbeeld de inbox van SMS-berichten en de telefoonnummers. Het scherm was tevens een resistief touchscreen, wat reageerde op precieze aanraking.

Het toestel bood 80MB aan opslagruimte en er was een 2,0 megapixel camera voor het maken van foto’s. Alcatel voorzag de telefoon van een 850 mAh batterij, een capaciteit waar we anno deze tijd niet meer aan moeten denken. Het was geen dunne telefoon; de dikte kwam uit op 12,2 millimeter. In Nederland was de telefoon ook wel bekend als Alcatel OT-806 Vairy Text II.

Alcatel leverde de telefoon met GPRS/EDGE ondersteuning, er was WiFi en een Bluetooth-verbinding.



Alcatel OT-806 samengevat in 3 punten