De beste apps van maart 2025 (en het belangrijkste nieuws)

De maand maart ligt achter ons, tijd om de balans op te maken met wat het belangrijkste nieuws was afgelopen maand. Ook zetten we de beste apps van deze maand op een rijtje.

Android in maart

Aan het eind van de maand maart reisde DroidApp naar Singapore voor de aankondiging van de Poco F7-serie. Zo publiceerden we onze Poco F7 Ultra preview, en zullen we binnenkort de review delen van het toestel. Samsung kwam eerder deze maand met de nieuwe A-serie; zoals Galaxy A36 en Galaxy A56. Xiaomi presenteerde de Xiaomi 15 en 15 Ultra voor de Nederlandse markt, samen met andere nieuwe producten op het Mobile World Congress. HMD liet de Fusion X1 zien, Realme de Realme 14 Pro en Pro+. Er waren nog meer aankondigingen; de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro kwamen eveneens voorbij

Umlaut heeft KPN beoordeeld als beste mobiele provider en OnePlus neemt afscheid van de Alert Slider. Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, Instagram en Facebook komt met Meta AI naar Nederland. KPN heeft verder wijzigingen doorgevoerd in de abonnementen en heeft nu het SuperUnlimited+ abonnement.

De maand maart was ook het nieuws van prijsverhogingen. Parkeer-app EasyPark wordt extreem veel duurder als je langer parkeert, en bij Spotify gaan per 1 mei ook de prijzen flink omhoog. We publiceerden op 1 april ook de beste 1 april 2025 grappen die voorbij zijn gekomen.

Vergeten

Onze ‘Vergeten’-rubriek werd uitgebreid met de volgende edities;

Tips

Review

Beste apps

Het was wat rustiger met app-artikelen. Toch willen we een aantal apps even uitlichten in dit artikel.

Afvalwijzer

Een grote update stond klaar voor de Afvalwijzer app. Deze applicatie heeft een nieuw ontwerp gekregen met nieuwe functionaliteiten en verdere verbeteringen. Het was een hoognodige update, waarbij de app nu weer goed lijkt te functioneren. De app wordt door verschillende gemeenten gebruikt voor het huisafval.

MedApp

Een andere applicatie die we in maart hebben uitgelicht, is de app MedApp. Deze toepassing bundelt alles rondom je medicatie. Zo kun je herinneringen instellen voor het innemen van je medicijnen, maar ook erin bijhouden hoeveel voorraad je nog hebt van je medicatie. Een andere mogelijkheid is om een medisch dagboek bij te houden, waarin je bijvoorbeeld kunt noteren welke bijwerkingen je ervaart.

DroidApp App

Wat denk je van onze handige, gratis DroidApp App? Die mag ook niet op je Android-apparaat ontbreken. Met onze gratis app blijf je altijd op de hoogte van het laatste Android-nieuws, de beste tips en de meest uitgebreide, eerlijke reviews.