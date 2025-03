Parkeer-app EasyPark verhoogt prijzen extreem; de beste alternatieven

EasyPark is één van de grootste parkeer-apps van Nederland, en ook daarbuiten. In de afgelopen jaren zijn de nodige parkeer-apps al door EasyPark overgenomen. Nu is bekend geworden dat de transactiekosten bij EasyPark extreem stijgen. Gebruikers zoeken massaal naar alternatieven.

EasyPark wordt veel duurder

Gebruik je voor het parkeren met de auto de parkeer-app van EasyPark, dan is het goed te weten dat er verhogingen plaatsvinden in de transactiekosten. Tot 1 mei 2025 betaal je net als eerder 0,39 eurocent per transactie, ongeacht hoelang je staat geparkeerd. Per 1 mei 2025 gaat dit veranderen en betaal je in plaats van een eenmalig bedrag per parkeersessie, transactiekosten per uur.

EasyPark gaat 15 procent per uur in rekening brengen van het parkeergeld. Vooral voor degenen die langere tijd geparkeerd staan, kan dit flink in de papieren lopen. Parkeer je bijvoorbeeld drie uur in het centrum van Haarlem, dan betaal je nu 39 cent bovenop de parkeerkosten. Dat is vanaf 1 mei een bedrag van 2,81 euro. Het is zover bekend dat een parkeer-app niet met een vaste transactieprijs werkt, maar met een percentage. De reacties van gebruikers van EasyPark zijn niet mals. Daarop reageert EasyPark dat het in lijn is met de standaard prijsstructuur van de EasyPark app, en dat het basistarief van 39 cent wordt verlaagd naar 19 cent, zodat korte parkeersessies goedkoper worden. De transactiekosten bedragen tenminste 19 cent per uur, met een maximum van 70 eurocent per uur. Voor een parkeersessie geldt een maximum van 7,00 euro, wat dus nog altijd 6,61 euro meer is dan nu het geval is.

Veel gebruikers zijn op zoek naar alternatieven. Dat is ook terug te zien aan de Google Play Store. Vooral de app van Q-Park profiteert hiervan. De app van de parkeergarageketen rekent helemaal geen transactiekosten bij straatparkeren en kan ook gebruikt worden in de parkeergarage. Daarbij zien we bijvoorbeeld ook de Tango app, welke 20 eurocent rekent. Klanten van de Rabobank kunnen parkeren via de Rabobank app, waarbij 19 eurocent aan transactiekosten wordt berekend. ANWB-leden kunnen voor 33 eurocent parkeren, Flitsmeister zit op 0,35 eurocent. In de afgelopen tijd zijn een hoop parkeer-apps overgenomen door EasyPark, waaronder Parkmobile en Yellowbrick.