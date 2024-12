ANWB Onderweg app meldt vooraf wegwerkzaamheden en File Alerts

Een nieuwe update voor de ANWB Onderweg app wordt verspreid. Met de nieuwe versie van de toepassing worden gebruikers geattendeerd op aankomende wegwerkzaamheden. Nieuw zijn de verder File Alerts.

Onderweg app wordt geüpdatet

De ANWB Onderweg app voor Android (en iOS) heeft een nieuwe update gekregen. Met de nieuwe versie van de toepassing krijgen gebruikers toegang tot verschillende nieuwe functies. De eerste nieuwe functie heeft betrekking op de vooraankondigingen van wegwerkzaamheden. Je wordt via de app geïnformeerd over wegwerkzaamheden die gepland staan, bij jou in de buurt.

Een andere functie die toegevoegd zijn de File Alerts. Wanneer er drukte is op je route van of naar je werk en thuis, krijg je een melding via de ANWB Onderweg app. Tot slot kunnen app-gebruikers ook zoeken naar hotels in de buurt of op je route.

De update voor de applicatie kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store.