ANWB Onderweg 5.1 update brengt ambulance- en school-meldingen

De ANWB Onderweg app is voorzien van een update. Met de nieuwe versie zijn een aantal fijne verbeteringen toegevoegd, die van pas kunnen komen als je onderweg bent. Deze hebben onder andere te maken met ambulances en scholen.

ANWB Onderweg 5.1

In de Google Play Store is de ANWB begonnen met het updaten van de eigen Onderweg & Wegenwacht applicatie. In september rolde het bedrijf de ANWB Onderweg 5.0 app-update uit, waarbij het gehele ontwerp van de applicatie in een nieuw jasje werd gestoken. De nieuwe update die nu gedownload kan worden is weliswaar wat minder groot, je kunt wel een aantal verbeteringen terugvinden in de applicatie.

De verbeteringen hebben te maken met meldingen. Er wordt een proef gedaan met twee soorten meldingen, die toegevoegd zijn aan de update naar ANWB Onderweg 5.1. Zo kan er gewaarschuwd worden voor een naderende ambulance in je buurt. Op deze manier kun je anticiperen en ruimte maken op de weg, zodat de ambulance kan passeren. Een andere melding die je kunt inschakelen in de ANWB Onderweg app, is voor schoolzones. Deze moet volgens de ANWB bijdragen aan de veiligheid rondom scholen.

