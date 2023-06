ANWB Onderweg 5.2.1 update: brandstofprijzen in buitenland en tolkosten

Er wordt een update verspreid voor de ANWB Onderweg app. De handige applicatie brengt verschillende verbeteringen. Zo kun je de tolkosten berekenen op je route en zie je de brandstofprijzen van tankstations in het buitenland.

ANWB Onderweg 5.2.1

Een nieuwe versie van de ANWB Onderweg app staat klaar in de Google Play Store. In de nieuwste versie van de applicatie kun je gebruik maken van een aantal nieuw toegevoegde mogelijkheden. Mooi op tijd voor de zomervakantie, want daar zijn de nieuwe functies erg handig voor. Bijvoorbeeld wanneer je met de auto op vakantie gaat, of juist met de camper. Overigens is daar ons overzicht met kampeer apps erg handig bij!

Tanken in het buitenland

Allereerst kun je vanaf nu de brandstofprijzen opvragen van tankstations in het buitenland. Voor de tankstations in Nederland kon dit al langer, maar nu zie je ook de prijs voor een litertje Euro 95, Euro 98 of diesel in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Duitsland of Zweden. Een fijne toevoeging. In het geval van een andere valuta wordt de omgerekende prijs in Euro getoond. Tevens kun je direct naar het tankstation navigeren en kun je een tankstation toevoegen aan favorieten.

Tolkosten

In de ANWB Onderweg app kun je voortaan ook zien wat je aan tol ongeveer kwijt zult zien. Niet onbelangrijk als je op vakantie gaat naar bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje. Dit kan namelijk flink oplopen. Bij het plannen van je route wordt in het overzicht direct getoond wat de verwachte prijs is van de tol. Voor de berekening van de kosten wordt uitgegaan van een gemiddelde personenauto.

Wegenwacht

ANWB leden met pechhulp voor heel Europa, kunnen nu in heel Europa een melding maken bij de Wegenwacht. Je pechmelding kan op deze manier heel nauwkeurig gedeeld worden met de Wegenwacht.

Je kunt de update voor de ANWB Onderweg app direct downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.