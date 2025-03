EasyPark app nu ook geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay

Betalen voor het parkeren wordt door EasyPark nog makkelijker gemaakt. De applicatie krijgt vanaf nu ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay. Hierdoor kun je direct vanuit de auto je parkeersessie starten.

EasyPark via Android Auto

Parkeer-app EasyPark maakt met de nieuwste update het parkeren nog gemakkelijker. De dienst biedt vanaf nu namelijk ondersteuning voor Android Auto. Voor degenen met een iPhone biedt de dienst ondersteuning voor Apple CarPlay. Via het scherm van de auto kan een parkeersessie gestart en gestopt worden, zonder dat je hiervoor de telefoon erbij hoeft te pakken. Dit gaat heel gemakkelijk; je opent op het scherm EasyPark, waarna je de parkeerzone selecteert en de parkeeractie start.

Via Live Activiteiten op Android of iPhone, zie je direct op het vergrendelscherm de lopende parkeeractie terug. Je ziet bijvoorbeeld de resterende parkeertijd en de mogelijkheid om deze te verlengen. Met deze nieuwe update wil EasyPark een soepele rij- en parkeerervaring bieden. De functionaliteit is per direct beschikbaar in de app van EasyPark. De dienst kun je voor heel Europa gebruiken sinds een eerdere update. Bovenop de parkeerkosten betaal je eenmalige transactiekosten per parkeersessie.