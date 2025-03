Realme presenteert meekleurende Realme 14 Pro en Pro+: ook voor Nederland

Realme heeft op het Mobile World Congress in Barcelona twee nieuwe telefoons aangekondigd. Ze maken deel uit van de Realme 14-serie. De Realme 14 Pro en Realme 14 Pro+ beschikken over een achterkant die mee kan kleuren op basis van omstandigheden.

Realme 14 Pro en Pro+

Eerder werden de Realme 14 Pro en Realme 14 Pro+ al uitgebracht in India, nu is het moment daar dat ze ook naar ons land komen. De aankondiging hiervan werd gedaan tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Oppo-dochter Realme heeft bekend gemaakt dat het de komende drie jaar het aantal gebruikers van Realme-toestellen wil verdubbelen. Daar moeten de nieuwe toestellen aan meehelpen.

Realme 14 Pro

Opvallend aan de nieuwe toestellen is het ‘Unique Pearl Design’. Dit zorgt ervoor dat de achterkant van het toestel meekleurt met de omgeving. Hierdoor verandert de kleur van het toestel, wanneer deze in een koude omgeving terecht komt, een techniek die eerder door -de hier onbekende- fabrikant Tecno werd uitgebracht. De kleur verandert van wit naar blauw bij een lage temperatuur.

Beide toestellen hebben een IP-69 certificatie. Tevens hebben ze een 6000 mAh accu, welke bij de Realme 14 Pro kan opladen met 45W en bij de Pro+ met 80W. Dit is tevens een batterij met silicium-carbon technologie, dat nog langer mee moet gaan. Realme geeft de Realme 14 Pro+ een Snapdragon 7s Gen 3 chipset, samen met Gorilla Glass 7i. Dat toestel is uitgerust met een 6,83 inch 1,5K OLED-scherm dat doorloopt aan de zijkanten. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel periscoop-telelens met 3x optische zoom.

Bij de Realme 14 Pro zien we een 6,67 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Daarbij is het toestel uitgerust met de MediaTek Dimensity 7300 Energy chipset en is er een dual-camera; een 50MP hoofdlens en 2MP dieptelens. Tevens is de Realme 14 Pro uitgerust met een 16MP selfielens, in plaats van de 32MP lens van de Pro+.

Realme 14 Pro+

Er zijn verschillende AI-tools beschikbaar die het toestel extra slim maken. Zo is er een functie genaamd AI Voice Retoucher, waarbij je niet door menu’s hoeft te scrollen, maar gewoon tegen je telefoon kan vertellen wat ‘ie moet doen. Zo kan je bij het fotobewerken ervoor kiezen om de lucht te veranderen in een zonsondergang, middels een spraakopdracht. Een andere functie is een optie waarmee je in video’s storende objecten kunt verwijderen. Realme levert de telefoons met Android 15 en krijgen vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Benieuwd naar de Realme-toestellen? Je kunt de Realme 14 Pro kopen bij Belsimpel voor 389 euro, de Realme 14 Pro+ kost je 489 euro. Tijdelijk krijg je de Realme Watch S2 cadeau.