1 april 2025: dit zijn de beste grappen en inhakers

We hebben weer een mooi overzicht voor je met de beste 1 april grappen van het jaar 2025. Verschillende merken en bedrijven hebben hun beste beentje voorgezet met humor. We hebben de beste grappen uitgelicht.

1 april 2025

Ieder jaar is het weer afwachten of iets wel of niet aanslaat met de grappen op 1 april. DroidApp heeft het internet doorgespit en licht de beste grappen van dit jaar uit, in dit artikel.

OnePlus

OnePlus kondigt een nieuwe AI-functie voor haar toestellen. De functie analyseert de toon van berichten en kan een voorspelling geven van het frustratieniveau van de afzender. Middels AI-Pril wordt gekeken naar het berichtenpatroon, emoji-gebruik en dergelijke om de toon te beoordelen. Ook kan het signalen herkennen waar een diepere betekenissen in zitten.

“Even inchecken…” (Vertaling: Waarom heb ik nog geen update ontvangen?)

(Vertaling: Waarom heb ik nog geen update ontvangen?) “Interessante aanpak.” (Vertaling: Ik ben het niet met je analyse eens. Probeer opnieuw.)

(Vertaling: Ik ben het niet met je analyse eens. Probeer opnieuw.) “Even een friendly reminder.” (Vertaling: Eerste waarschuwing. Laatste kans.)

Of bij je partner:

“Het maakt me niet uit.” (Vertaling: Ik wil dat jij initiatief neemt, maar wel de juiste keuze maakt.)

(Vertaling: Ik wil dat jij initiatief neemt, maar wel de juiste keuze maakt.) “Het is prima.” (Vertaling: Het is absoluut NIET prima. Echt niet.)

(Vertaling: Het is absoluut NIET prima. Echt niet.) “We praten er later over.” (Vertaling: Dit is uitstel van executie.)

(Vertaling: Dit is uitstel van executie.) “Daar hoeven we het nu niet over te hebben.” (Vertaling: Dit ga ik ter sprake brengen op het moment dat je het het minst verwacht.)

En emoji’s die veel gebruikt worden en vriendelijk lijken, maar een passief-agressieve lading hebben;

“?” – De digitale vorm van een geforceerde glimlach en samengeknepen tanden. Tenzij het van je vader komt, dan betekent het gewoon dat hij je bericht heeft gezien.

– De digitale vorm van een geforceerde glimlach en samengeknepen tanden. Tenzij het van je vader komt, dan betekent het gewoon dat hij je bericht heeft gezien. “?” – Een glimlach? Nee, dit is een tikkende tijdbom van onderdrukte frustratie.

– Een glimlach? Nee, dit is een tikkende tijdbom van onderdrukte frustratie. “…” – Stilte zegt meer dan duizend woorden. En op dit moment schreeuwt het.

Sony

Sony wil je de beste functies uit haar Xperia 1 VI geven op het grote scherm. Hiervoor introduceert de fabrikant de Xperia Max, met een scherm met een grootte van een meter. Genoeg ruimte om te genieten van je film, spelletjes en meer.

ProRail

ProRail komt met nieuwe sponsordeals voor stations, om zo de betaalbaarheid van het spoor onder controle te houden. Wat denk je bijvoorbeeld van de stations ‘Red Bull geeft je Vleuten’, ‘Amsterdam Amstel Bier’, Even Apeldoorn Bellen’ en ‘Echt Hema’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ProRail (@prorail)

Albert Heijn

Supermarktketen Albert Heijn kwam met een nieuwe Eau de Croissant geur, heerlijk als je wilt gaan ruiken naar vers afgebakken croissants. Leuk detail; de supermarkt komt wel met een geurkaars die naar verse croissants moet ruiken. Daarbij ligt er een nieuw product in de schappen; bananendraadjes.

Efteling

De Efteling komt ook ieder jaar met een 1 april-grap. Deze keer staat er een AI-update klaar voor Holle Bolle Gijs. Vanaf dinsdag herkent de prullenbak middels kunstmatige intelligentie wie er voor hem staat, en handelt daar naar. Denk aan ‘Hop hop, u wordt er niet slanker op’, is een van de teksten die hij voortaan uit kan spreken, zo zien we in onderstaande video.

Maanpanelen

Voor het besparen van energie en wat milieuvriendelijker bezig zijn, kun je al zonnepanelen aanschaffen. Het bedrijf Hoppenbrouwers komt met Maanpanelen, waardoor je ook in de nacht, met het licht van de maan stroom kunt opwekken.

Tikkie

Betaalplatform Tikkie komt ook met een nieuwe functie. Gijs komt in actie tegen twijfelachtige Tikkies. Een paar cent vragen voor een halve banaan of wat water kan je duur komen te staan. Hoe het precies werkt, wordt uitgelegd in de video hieronder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tikkie (@tikkie_app)

Pathé

Om de bioscoopervaring in een nieuw jasje te steken, komt bioscoopketen Pathé met Vertical Screen. Het is daarmee het eerste verticale doek ter wereld in een bioscoop. Dit zou gedaan zijn omdat we met zijn allen inmiddels gewend zijn aan het verticale scherm. We brengen namelijk de nodige tijd door op Instagram en TikTok, en dit gebeurt allemaal met het scherm in de staande stand.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pathé Nederland (@pathenederland)

Andere bedrijven

Bij Hema is er een oplossing gevonden voor ‘de verdwenen sok’. Middels een bekend wantentouwtje, dat je door je broek haalt, hoef je deze niet meer kwijt te raken. Supermarkt Lidl komt met een E-mand, welke achter je aanrijdt, na hem geactiveerd te hebben in de app. BP komt met geur-belevingstanken en introduceert drie nieuwe geuren die je kunt tanken; tropische kokosgeur, versgemaaid gras en verse koffie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lidl Nederland (@lidlnederland)

IKEA komt met proteïne poeder met Zweedse gehaktbalsmaak om ‘zelf kast te worden’. Supermarkt Jumbo introduceert de Croiket, een kroket in de vorm van een croissant. Meer eetvariatie zien we bij New York pizza, dat de Bitterbal Pizza introduceert. MediaMarkt heeft ‘The MediaMarkt Bag’, in de vorm van… jawel, een stofzuigerzak. Warmteservice introduceert een transparant toilet, voor een bijzondere ervaring. Concerthal AFAS Live komt met lengte-indeling bij staande shows, zodat kortere bezoekers niet meer op iemands’ nek hoeven te klimmen om wat te zien.

Bij Rijkswaterstaat kun je kiezen voor een Premium-abonnement, waarbij je 1x per maand een auto van de weginspecteur kunt lenen, maar ook nog andere voordelen krijgt. Rabobank promoot de Rabo Scanner, want deze kun je voortaan dubbelleven geven door vintage foto’s en video’s te maken.

Welke 1 april grap vind jij het beste gelukt, of ben jij nog tegengekomen? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.