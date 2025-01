De Xiaomi Mi 1 verscheen in 2011. Grote kans dat deze mobiele telefoon je weinig zegt. Het was de eerste smartphone van de Chinese fabrikant. Vandaag bespreken we deze telefoon in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Xiaomi Mi 1

Xiaomi is een vrij jong merk. In ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de meest uiteenlopende toetellen, en na al die jaren van deze rubriek, is het nu weleens tijd voor een Xiaomi-toestel. We bespreken de Xiaomi Mi 1. De telefoon die in 2011 werd uitgebracht, was de eerste smartphone van het merk. Deze werd ook niet in Europa uitgebracht, en verscheen alleen in China. Inmiddels is Xiaomi een grote, wereldwijde fabrikant met een gigantische productie en verkoop.

De Xiaomi Mi 1 was voorzien van een dual-core processor, en viel op door zijn prima specificaties voor een lage prijs. In minder dan een paar dagen stond het aantal pre-orders voor de telefoon al op 300.000. De smartphone was lekker compact; 125 x 63 x 11,9 millimeter. Het gewicht kwam uit op 149 gram. De Xiaomi Mi 1 had onder het 4,0 inch display drie toetsen, zoals vele Android-toestellen dat destijds hadden. Het scherm had een resolutie van 854 x 480 pixels.

Aan boord van de Xiaomi Mi 1 had een Snapdragon S3 chipset, samen met 1GB RAM-geheugen en een opslagruimte van 4GB. Je kon dit geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 32GB. Foto’s maken kon met de 8 megapixel camera, of voorop met de 2 megapixel lens. Er was ondersteuning voor 3G, WiFi en Bluetooth 2.1. De accucapaciteit van het toestel kwam uit op 1930 mAh. Ten tijde van toen het toestel uitkwam, was de Mi 1 voorzien van Android 2.3 Gingerbread. Hier zat de MIUI-skin overheen.

In Nederland werd de Xiaomi Mi 1 niet uitgebracht.



Xiaomi Mi 1 samengevat in 3 punten: