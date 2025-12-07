De vergeten smartphone: Apple iPhone 5s

In ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de jaren waarin er nog mooie pareltjes van smartphones en telefoons verschenen. Bekende en onbekende telefoons passeren de revue in onze rubriek. Vandaag bespreken we de Apple iPhone 5s.

Apple iPhone 5s

In onze ‘Vergeten’-rubriek hebben we al de nodige iPhone-modellen besproken en vandaag is het dus de beurt aan de Apple iPhone 5s. Deze smartphone werd uitgebracht in het jaar 2013, en was het eerste toestel van Apple dat voorzien was van Touch ID. De telefoon was ook de allereerste smartphone met een 64-bit processor, iets wat we later ook bij Android zagen. De smartphone van Apple was ook de eerste iPhone die uitkwam met een gouden kleur, die Champagne Gold werd genoemd. Andere merken, zoals Samsung en Huawei volgden ook met gouden kleuren. De iPhone 5s werd ook uitgebracht in het grijs en wit-zilver. De Space Gray kleur verving de zwarte kleur, omdat die teveel last had van krassen en een loslatende coating.

Apple voorzag de iPhone 5s van een 4,0 inch LCD-scherm met een resolutie van 1136 x 640 pixels. Er was een Apple A7 dual-core chipset met 1GB aan werkgeheugen. Voor de opslagruimte kon gekozen worden uit 16GB, 32GB of 64GB. De telefoon draaide op iOS 7 en werd lang bijgehouden met updates; tot en met iOS 12.5.7. Bluetooth, WiFi en GPS waren allemaal aanwezig, net als gezichtsherkenning en FaceTime. NFC was er niet, dat kwam pas met de iPhone 6.

Voor het maken van foto’s was de iPhone voorzien van een 8 megapixel camera, waarbij een dubbele LED-flitser de boel kon bijschijnen in donkerdere omgevingen. Filmen kon in 1080p. Opladen kon via de bij Apple bekende Lightning-aansluiting. Er was een 1560 mAh accu in het toestel geplaatst.

Opvallend aan de iPhone 5s was jarenlang in productie, waarbij het toestel na 2015 nog veel verkocht werd in het goedkopere segment. Tevens was het toestel geliefd onder de jongere doelgroep door het kleine formaat. Het design werd als basis gebruikt voor de iPhone SE uit 2016. De prijs van het toestel kwam uit op 509 euro voor de 16GB-versie. Voor vijftig euro meer kreeg je de variant met 32GB.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

iPhone 5s samengevat in 3 punten