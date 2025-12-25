De 5 meest onmisbare apps van 2025 volgens Stefan

Aan het einde van het jaar blikken we volop terug op de afgelopen twaalf maanden. Dat doen we dan ook deze maand. De DroidApp-schrijvers zetten hun onmisbare apps van het afgelopen jaar op een rij. Dit zijn de onmisbare apps van Stefan in 2025.

Onmisbare apps van Stefan

Op DroidApp kun je je de komende tijd vermaken met verschillende lijstjes. Houd daarom de website en de DroidApp App goed in de gaten. In de komende dagen delen de schrijvers op DroidApp hun meest onmisbare apps van het jaar. Dit zijn de 5 onmisbare apps van Stefan.

Benieuwd naar Stefan zijn eerder beschreven onmisbare apps, en de onmisbare apps van andere schrijvers? Bekijk dan hier het volledige overzicht.

Taskito

Waar ben ik zonder taken-app, nou, niet ver. Een applicatie die mij het afgelopen jaar waanzinnig heeft geholpen is Taskito. In de Taskito review heb ik deze todo-app al uitgebreid besproken. Het is een overzichtelijke applicatie die je uitgebreide instellingen laat aanpassen, zoals meerdere notificaties voor één taak. Je kunt ook werken met boards en prioriteiten. Een onmisbare taken-app die erg goed bevalt!

Revolut

Ook dit jaar weer een onmisbare applicatie: Revolut. Ik heb voor mijn rekeningen ING, en dus gebruik ik de ING app veel. Maar voor in landen met een andere valuta, gebruik ik Revolut. Hier open je een gratis account met een gratis rekeningnummer. Ik heb een pas besteld en de pas toegevoegd aan Google Wallet. Het grote voordeel: je betaalt geen transactiekosten per betaling in een andere valuta. Iets wat je wel bij andere banken hebt. Dit kwam goed van pas in Singapore, Praag en Zweden, maar ook tijdens de vakantie in Zwitserland. Wil je zelf aan de slag met Revolut, dan kun je je hier direct aanmelden.

Notion

Notion is een andere app die we hebben besproken dit jaar op DroidApp, in de Notion review. De dienst is erg prettig voor het maken van lijstjes en notities. Zo hou ik hier altijd het boodschappenlijstje bij, maar ook snelle notities van bijvoorbeeld een aankondiging van een smartphonefabrikant maak ik hierin. Notion werkt niet alleen op je smartphone, maar ook goed in de webbrowser op de computer of bijvoorbeeld de iPad. Het is echt een ontzettend handige app!

Kia

Sinds dit jaar rij ik elektrisch, een Kia EV3. Daar hoort natuurlijk ook weer een applicatie bij, en die app gebruik ik dan ook regelmatig. Met de handige widget zie ik precies hoe vol de batterij is, en wat de uitgerekende actieradius op dat moment is. In de applicatie zelf kan ik terecht voor de actuele kilometerstand en kan ik op afstand de deuren vergrendelen of juist ontgrendelen. In de Kia app krijg je als bezitter ook interessante statistieken.

Polarsteps

Onmisbaar tijdens de reisjes: Polarsteps. Ook dit jaar heb ik deze ontzettend fijne reis-app van Nederlandse bodem weer veel gebruikt. Het thuisfront, familie en vrienden kon alles volgen van mijn reis met Poco naar Singapore, maar ook de vakantie in Zwitserland en de weekjes in Zweden.

Meer apps

Eigenlijk is een top 5 voor mij te klein om de onmisbare apps van 2025 samen te vatten. Zo gebruik ik Bitwarden voor de wachtwoorden, Weeronline (de winnaar van onze uitgebreide weer-app test 2025) voor de voorspelling van het weer, de Roborock app voor het bedienen van de robotstofzuiger en Easee voor de bediening van onze laadpaal. Vervolgens is Electroverse de fijne laad-app waarvoor je je gratis aan kunt melden (en 5 euro laadtegoed krijgt via deze link), en ook normale prijzen vraagt voor publiek laden. Ik gebruik Garmin Connect voor de stappen en bewegingsactiviteiten. Ook is Duolingo vaak geopend voor het bijhouden van de Zweedse taal en waag ik me nu aan het Tsjechisch.