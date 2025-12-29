Android Jaaroverzicht 2025: het belangrijkste nieuws samengevat

We blijven nog even samen met jou terugblikken op het afgelopen jaar. Want ook in 2025 was er het nodige aan nieuws te melden. In het Android Jaaroverzicht van 2025 zetten we het belangrijkste nieuws van de afgelopen twaalf maanden op een rij.

Jaaroverzicht van 2025

Op DroidApp hebben we je het afgelopen jaar weer voorzien van het belangrijkste nieuws. Nieuwe telefoons, apps en al het andere nieuws komt voorbij op DroidApp. Het jaar 2025 was vooral het jaar van de dunne smartphones. Samsung kwam met de Galaxy S25 Edge, Apple met de iPhone Air en Motorola met de Edge 70. Een echte verkoopknaller was het niet bij Samsung. Daarbij maakte de trifold-smartphone (dubbel vouwbaar) zijn debuut bij Samsung.

Aan het eind van het jaar blikken we graag terug op het afgelopen jaar. In de afgelopen weken verschenen al diverse fijne lijstjes, welke we hieronder op een rij zetten. Nu is het tijd voor de nieuwsoverzicht van 2025.

Januari

Het jaar 2025 werd afgetrapt met de introductie van de nieuwe Samsung Galaxy S25-serie. Maar ook OnePlus presenteerde haar nieuwe vlaggenschip: de OnePlus 13, die vergezeld werd met de OnePlus 13R. Opvallend, want in november kwam alweer de opvolger van het toestel: de OnePlus 15. Interessant nieuws was er ook over weer-apps. Verschillende weer-apps van Nederlandse bodem stapten namelijk naar de rechter voor de KNMI-app. Uiteindelijk werd het KNMI in het gelijk gesteld.

Februari

DroidApp vierde in februari haar elfde verjaardag. Elf jaar DroidApp! Dat had ik aan het begin ook niet durven dromen. Nog altijd delen we onze passie en enthousiasme in alle artikelen. In februari werd Samsung Wallet uitgebracht in Nederland en België. OnePlus kwam ook in het nieuws. De nieuwe smartwatch, de OnePlus Watch 3, kwam later op de markt, want er stond een slordige spelfout op het horloge: “Meda in China”. Provider KPN kwam met meer voordelen voor bestaande klanten, waarbij je bijvoorbeeld gratis Netflix krijgt. Je moet het wel zelf nog even aanzetten.

Maart

In maart was het de maand waarin we naar Singapore afreisden voor de aankondiging van de Poco F7-serie. Samsung presenteerde de nieuwe Galaxy A36 en A56 en Xiaomi met de nieuwe 15 en 15 Ultra. Het merk Nothing kwam in maart met de (3a) en (3a) Pro. Die maand werd ook bekend dat OnePlus afscheid zou nemen van de Alert Slider, KPN werd beoordeeld als beste provider van Nederland en Meta AI is sinds maart beschikbaar in de verschillende apps van Meta; dus Facebook, Instagram en WhatsApp. In de derde maand van het jaar kwam ook de enorme prijsverhoging van EasyPark.

April

De maand april start natuurlijk met 1 april, en ook dit jaar waren er weer genoeg leuke grappen voorbij komen. Uiteraard was er ruimte voor meer nieuws. Zo kwam de Consumentenbond in actie tegen Facebook, was Motorola daar met de nieuwe Razr 60-serie en Edge 60-modellen. KPN introduceerde de TV+ Soundbox als nieuwe tv-ontvanger. OnePlus maakte bekend dat het voorlopig geen heil meer ziet in vouwbare smartphones, zoals de OnePlus Open. Google bracht de Pixel 9a uit in Nederland en Komoot maakte bekend dat veel handige functies voortaan betaald zijn.

Mei

De vijfde maand van 2025 was ook weer een maand vol nieuws. Google presenteerde daar Android 16 en Wear OS 6. Dat was niet het enige, want we kregen ook de nieuwe ontwerpstijl te zien; Material Expressive 3. Er kwamen ook geruchten binnen over dat Xiaomi werkt aan een HyperOS 3 versie dat vrij is van Google. Mozilla stopte met Pocket en Huawei presenteerde nieuwe watches.

Juni

Juni was de maand waarin de Fairphone 6 werd aangekondigd. Daarnaast kwam de nieuwe Android-versie, Android 16, beschikbaar voor de eerste toestellen. Uiteraard was het als eerst de beurt aan de Pixel-toestellen. Fabrikant OnePlus presenteerde de Pad 3. Facebook kwam negatief in het nieuws; want het sociale netwerk zou Android-gebruikers flink in de gaten houden.

Juli

De zomer werd door Samsung ingeluid met de aankondiging van de Galaxy Z Flip 7, Fold 7 en Flip 7 FE. Ook was daar de Galaxy Watch 8. Nothing presenteerde haar nieuwe vlaggenschip, de Nothing Phone (3). Ook kwam het merk met de Nothing Headphone (1). OnePlus had ook weer een nieuw product te melden; de OnePlus Nord 5 werd getoond.

Augustus

Zoals wel vaker in de zomer, was het relatief rustig met nieuws. Toch zagen we al wel een paar aankondigingen. Behalve bij Google. Zij presenteerden de Pixel 10-serie, net als de Pixel Watch 4 en de Buds 2a. Bij Samsung ging het doek van de Galaxy Tab S10 Lite en ook van de Galaxy Buds 3 FE. Poco, het dochtermerk van Xiaomi, toonde ons ook een nieuw toestel, en wel de voordelige Poco M7.

September

In september verscheen onze nieuwe editie van de weer-app test 2025, met daarin onderzoek naar de meest accurate weer-app na maandenlang onderzoek. DroidApp reisde in september af naar München, waar Xiaomi de nieuwe Xiaomi 15T-serie presenteerde. Het bedrijf toonde hier ook de HyperOS 3 en TomTom liet van zich horen. Het bedrijf achter de wereldberoemde navigatiesystemen presenteerde rij-assistent Tom als gadget. Sony kwam met de Xperia 10 VII, Samsung met de Galaxy S25 FE. Deze maand kwam ook Spotify met verbeteringen voor gratis gebruikers, waarbij je nu zelf nummers uit een afspeellijst kunt kiezen.

Oktober

Oktober was de maand waarin we naar Praag gingen om de camera van de OnePlus 15 te testen. Hiermee waren we één van de eerste in de wereld om de OnePlus 15 in levende lijve te ervaren. Google heeft wijzigingen doorgevoerd in de strategie rondom beveiligingsupdates. Het was ook de maand waarin grote storingen kwamen, bij Amazon en Microsoft bijvoorbeeld. KPN-klanten ervaren problemen aan de grens en Oppo kwam met de nieuwe Find X9-serie. Inspiratie nodig voor je Spotify, dan kun je nu ChatGPT gebruiken om afspeellijsten te maken. Ook kun je nu leren schaken in Duolingo.

November

Vorige maand, in november, hebben we nieuws gedeeld over Quick Share. De snel-delen functie in Android kan vanaf nu overweg met AirDrop op de iPhone. Ook deze maand was er weer een grote storing, waaronder bij Cloudflare, waardoor vele diensten eruit lagen. OnePlus toonde de OnePlus 15, Motorola kwam met de Edge 70. Bij Poco werd het doek van de nieuwe Poco F8-modellen getrokken.

December

Tot nu toe is de maand december vrij rustig, zoals ieder jaar het geval is. Veel fabrikanten richten zich liever op de nieuwe lanceringen volgend jaar. Toch was er nog wel het één en ander aan nieuws te melden. Zo wisten we te berichten dat Samsung Galaxy-toestellen al maandenlang geen Google Play-updates krijgen en komt Motorola in januari met twee nieuwe smartphones: de Signature en vermoedelijk een nieuwe foldable. OnePlus toonde de 15R en twee andere producten en je kunt vanaf nu Google Translate gebruiken om een taal te leren, net zoals je van Duolingo gewend bent. Er verschenen ook lijstjes, zowel van DroidApp als van andere bedrijven. Zo bracht Google Year in Search 2025 uit en was er natuurlijk Spotify Wrapped. Op je Pixel kun je nu de energiezuinige modus gebruiken van Maps. Op DroidApp vind je nu de lijstjes met onmisbare apps van de DroidApp-schrijvers en de DroidApp Awards met de beste smartphones van 2025.

We geven je begin volgend jaar, zoals je van ons gewend bent, een nieuw overzicht van beste apps en het belangrijkste nieuws van december.