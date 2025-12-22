Samsung Galaxy-toestellen krijgen al maanden geen Google Play-updates

Op het internet gaan steeds meer berichten rond over het achterblijven van updates voor de Samsung Galaxy-toestellen. Het gaat hierbij specifiek om de Google Play-systeemupdates. Deze verschijnen doorgaans maandelijks, maar voor Samsung blijft het al een tijd stil.

Geen Google Play-updates op je Samsung

Een groot aantal toestellen van Samsung lijken al een tijd niet meer bijgewerkt te worden met een nieuwe Google Play-update. Het gaat specifiek om de Google Play systeemupdates, en staat dus los van de Android-versie updates en beveiligingsupdates. Die updates komen namelijk wel gewoon door. Zo werden onlangs nog verschillende Samsung-devices bijgewerkt met de update van december. Maar wat betreft de Google Play updates is er dus flink wat vertraging.

Het is een probleem wat al langere tijd speelt, zo blijkt uit research van DroidApp. Op verschillende plekken op het wereldwijde web, wordt melding gemaakt van het achterblijven van updates, waaronder op Reddit. Het probleem speelt niet alleen in Nederland, maar lijkt wereldwijd het geval te zijn.

DroidApp-lezer Richard meldt ons dat zijn Galaxy A55 de Google Play systeemupdate van september staat. Daarmee lijkt de Galaxy A55 nog goed weg te komen. Op het internet worden veel meldingen gemaakt van andere Galaxy-bezitters die al langer achterlopen. Zo zien we berichten van verschillende Galaxy S23-bezitters die op de patch van augustus zitten, al zitten ook daar sommigen al in die van september. Ook bij andere toestellen zien we verouderde patches. Zo zien we bij de Galaxy A56 de patch van juli.

De oplossing

Google pusht deze updates zelf uit naar de verschillende toestellen, al dienen deze wel doorgelaten te worden door Samsung. Waar precies het probleem zit, is niet bekend. Voor nu zit er niets anders op dan geduld te hebben. Het ontwikkelteam van Samsung is de afgelopen tijd vooral druk geweest met de uitrol van Android 16-update. Nu die wind meer is gaan liggen, lijkt het voor de hand liggen dat de updatemachine binnenkort weer zal gaan draaien.

Ben jij in het bezit van een Galaxy-toestel, dan horen we graag welk toestel je hebt, en op welke Google-patch je zit. Dit kun je terugvinden via de volgende stappen: Instellingen > Beveiliging en privacy > Updates > Google Play-systeemupdate. Je kunt hierop tikken, om te controleren of er een nieuwe update voor je beschikbaar is.

