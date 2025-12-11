Close Menu
    vrijdag 20 maart
    Trending
    Samsung Galaxy A36 header
    Nieuws

    Releasedatum van Samsung Galaxy A07, Galaxy A37 en Galaxy A57 opgedoken

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Er is meer informatie bekend over drie nieuwe toestellen van Samsung. De fabrikant zou van plan zijn om verschillende nieuwe modellen in de komende weken aan te kondigen. Het gaat in ieder geval om de Samsung Galaxy A07, Galaxy A37 en de Galaxy A57.

    Nieuwe Galaxy A-modellen onderweg

    Samsung brengt ieder jaar nieuwe Galaxy A-toestellen uit, en dat zal ook in 2026 het geval zijn. De fabrikant komt nu in het nieuws met de aankomende modellen. Samsung heeft eerder al de Galaxy A07 4G gepresenteerd, maar er zal ook een 5G-versie komen. Die release zou gepland staan voor nog deze maand, of uiterlijk begin januari, zo deelt een tipgever als nieuws.

    Samsung Galaxy A56 vergrendelscherm

    Samsung zou de nieuwe Galaxy A37 en Galaxy A57 in februari willen aankondigen voor de wereldwijde markt. Dat is een maand eerder dan bij de twee huidige toestellen; de Galaxy A36 en de Galaxy A56. De twee toestellen zouden beschikken over een hogere laadsnelheid, zodat de accu sneller vol is. Daarbij zou de Galaxy A37 geleverd worden met een Exynos 1480 chipset, terwijl de A57 met de Exynos 1680 uitgebracht zou worden. Natuurlijk komen de telefoons met Android 16. In de komende weken en maanden komen we vermoedelijk meer te weten.

    Samsung Galaxy A36 productafbeelding
    Samsung Galaxy A36
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 249,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A56 productafbeelding
    Samsung Galaxy A56
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 299,00 euro
    Alle informatie
    Via X

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp