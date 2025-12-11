Releasedatum van Samsung Galaxy A07, Galaxy A37 en Galaxy A57 opgedoken

Er is meer informatie bekend over drie nieuwe toestellen van Samsung. De fabrikant zou van plan zijn om verschillende nieuwe modellen in de komende weken aan te kondigen. Het gaat in ieder geval om de Samsung Galaxy A07, Galaxy A37 en de Galaxy A57.

Samsung brengt ieder jaar nieuwe Galaxy A-toestellen uit, en dat zal ook in 2026 het geval zijn. De fabrikant komt nu in het nieuws met de aankomende modellen. Samsung heeft eerder al de Galaxy A07 4G gepresenteerd, maar er zal ook een 5G-versie komen. Die release zou gepland staan voor nog deze maand, of uiterlijk begin januari, zo deelt een tipgever als nieuws.

Samsung zou de nieuwe Galaxy A37 en Galaxy A57 in februari willen aankondigen voor de wereldwijde markt. Dat is een maand eerder dan bij de twee huidige toestellen; de Galaxy A36 en de Galaxy A56. De twee toestellen zouden beschikken over een hogere laadsnelheid, zodat de accu sneller vol is. Daarbij zou de Galaxy A37 geleverd worden met een Exynos 1480 chipset, terwijl de A57 met de Exynos 1680 uitgebracht zou worden. Natuurlijk komen de telefoons met Android 16. In de komende weken en maanden komen we vermoedelijk meer te weten.

