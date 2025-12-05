Galaxy Buds 4 en 4 Pro renders onthullen nieuw ontwerp

De nieuwe generatie earbuds van Samsung, worden voorzien van een nieuw ontwerp. Verschenen renders maken dit duidelijk. Er zullen twee modellen uitgebracht worden; de Galaxy Buds 4 Pro en de Galaxy Buds 4.

Renders van Galaxy Buds 4

Op het internet zien we de nieuwe earbuds van Samsung voorbijkomen. De in 2024 uitgebrachte Galaxy Buds 3-serie hebben we uitgebreid besproken in de Galaxy Buds 3 Pro review en in onze review van de Buds 3. Het ontwerp van de opvolgers lijkt wat te gaan veranderen. Als de beelden inderdaad kloppen, dan kiest Samsung voor een wat scherpere afwerking.

Bij beide modellen lijken de earbuds een steel te kregen van geborsteld aluminium, waardoor de goedkope plastic steel verleden tijd is. Wel kan het alsnog zijn dat het inderdaad om een plastic steel gaat, maar wordt dit wel meer premium voor het oog. Samsung zal ervoor kiezen de twee modellen uit te brengen in het zwart en wit. Aan de buitenzijde zien we een grill van gaas, waar de microfoons zitten voor de actieve ruisonderdrukking (ANC).

Eerder kwam al het nieuws naar buiten dat de nieuwe oordopjes zouden beschikken over gebarenondersteuning. Onbekend is wanneer de nieuwe earbuds aangekondigd worden. Mogelijk kiest Samsung ervoor deze samen met de Galaxy S26-serie te presenteren in februari, maar het is ook goed mogelijk dat hiervoor een ander moment wordt uitgekozen.