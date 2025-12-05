Close Menu
    zondag 7 december
    Trending
    Samsung Galaxy Buds 3 Header
    Nieuws

    Galaxy Buds 4 en 4 Pro renders onthullen nieuw ontwerp

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    De nieuwe generatie earbuds van Samsung, worden voorzien van een nieuw ontwerp. Verschenen renders maken dit duidelijk. Er zullen twee modellen uitgebracht worden; de Galaxy Buds 4 Pro en de Galaxy Buds 4.

    Renders van Galaxy Buds 4

    Op het internet zien we de nieuwe earbuds van Samsung voorbijkomen. De in 2024 uitgebrachte Galaxy Buds 3-serie hebben we uitgebreid besproken in de Galaxy Buds 3 Pro review en in onze review van de Buds 3. Het ontwerp van de opvolgers lijkt wat te gaan veranderen. Als de beelden inderdaad kloppen, dan kiest Samsung voor een wat scherpere afwerking.

    Samsung Galaxy Buds 4 zwart

    Bij beide modellen lijken de earbuds een steel te kregen van geborsteld aluminium, waardoor de goedkope plastic steel verleden tijd is. Wel kan het alsnog zijn dat het inderdaad om een plastic steel gaat, maar wordt dit wel meer premium voor het oog. Samsung zal ervoor kiezen de twee modellen uit te brengen in het zwart en wit. Aan de buitenzijde zien we een grill van gaas, waar de microfoons zitten voor de actieve ruisonderdrukking (ANC).

    Galaxy Buds 4 wit

    Eerder kwam al het nieuws naar buiten dat de nieuwe oordopjes zouden beschikken over gebarenondersteuning. Onbekend is wanneer de nieuwe earbuds aangekondigd worden. Mogelijk kiest Samsung ervoor deze samen met de Galaxy S26-serie te presenteren in februari, maar het is ook goed mogelijk dat hiervoor een ander moment wordt uitgekozen.

    Via Android Authority

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy Z TriFold aangekondigd: kan twee keer gevouwen worden
    Samsung Galaxy Z TriFold aangekondigd: kan twee keer gevouwen worden02/12/2025
    ‘Samsung Galaxy Buds 4 Pro krijgt nieuw design en hoofdgebaren’
    ‘Samsung Galaxy Buds 4 Pro krijgt nieuw design en hoofdgebaren’18/11/2025
    Motorola Moto Buds Loop review: open gehoor met helder geluid
    Motorola Moto Buds Loop review: open gehoor met helder geluid11/10/2025
    Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd: muziekgenot voor betaalbare prijs
    Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd: muziekgenot voor betaalbare prijs18/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp