‘Samsung Galaxy Buds 4 Pro krijgt nieuw design en hoofdgebaren’

Je oortjes bedienen met je stem, dat is al niet spannend meer. Maar Samsung lijkt met de aankomende introductie van een nieuwe set in-ears, een stap verder te gaan. De nieuwe Samsung Galaxy Buds 4 Pro lijkt ondersteuning te krijgen voor hoofdgebaren.

Hoofdgebaren bij Galaxy Buds 4 Pro

De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie zal begin volgend jaar aangekondigd worden. Het vermoeden is dat de Zuid-Koreaanse fabrikant dan ook een nieuwe in-ear headset zal presenteren. Als opvolger van de Galaxy Buds 3 Pro, die we uitgebreid hebben getest, zal het bedrijf de Galaxy Buds 4 Pro uitbrengen. Die zal natuurlijk weer van verschillende verbeteringen voorzien zijn, en de eerste details over deze nieuwe oordopjes worden uit de doeken gedaan door de collega’s van Android Authority.

Samsung zou namelijk los van bediening via spraak (ook wel handsfree-bediening genoemd), ook met hoofdgebaren komen. Dit kennen we van verschillende andere oortjes zoals de WF-1000XM5 van Sony en de Pixel Buds Pro 2 van Google. Door met je hoofd te schudden of te knikken kun je bijvoorbeeld een oproep aannemen, of door meldingen gaan. De lijst met nieuwe opties is als volgt;

Reageer op oproepen, meldingen en meer door te knikken of met het hoofd te schudden

Hoor meldingen hardop of stop het lezen

Alarmen, timers, agendameldingen en herinneringsmeldingen uitschakelen

Beantwoord ja/nee-vragen of beëindig gesprekken met een AI-assistent

Handsfree bediening voor wanneer spreken of aanraken van de telefoon niet mogelijk is

Volgens de gelekte informatie krijgt de Samsung Galaxy Buds 4 Pro ook 360-graden opname, adaptieve ruisonderdrukking, ‘Find your Phone’ en meer nieuwe opties. Tevens zou Samsung werken aan een fris vernieuwd design voor de oortjes. Geruchten spreken over een driehoekige vorm met een platte steel.