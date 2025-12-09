Samsung lanceert One UI 8.5 bètaprogramma vol nieuwe functies

Samsung heeft een nieuwe softwareskin aangekondigd: One UI 8.5. Deze nieuwe versie brengt diverse nieuwe functies, die moeten bijdragen aan creëren, verbinden en veiligheid. Wat zijn de nieuwe functies die gebruikt kunnen worden?

One UI 8.5 Beta gestart

Samsung is gestart met het bètaprogramma van One UI 8.5. De nieuwe softwareversie brengt verbeterde productiviteit, privacy en prestaties. Allereerst krijg je de verbeterde Photo Assist, waarmee je blijvend foto’s kunt bewerken zonder dat je elke bewerking tussendoor hoeft op te slaan. Verder belooft Samsung dat het delen van foto’s soepeler gaat middels Quick Share. Middels AI wordt herkend wie er op de foto’s staat, waarna je ze direct naar deze contactpersonen kunt sturen.

One UI 8.5 brengt ook Audio Broadcast, waarmee gemakkelijk communicatie opgezet kan worden met apparaten die LE Audio ondersteunen, met behulp van Auracast. Naast de audio uit mediabronnen, kan je als gebruiker ook de microfoon gebruiken voor bijvoorbeeld een rondleiding of evenement. Met Storage Share wordt het nog vloeiender gemaakt om door bestanden van andere Galaxy-apparaten te scrollen. Verder is er werk gemaakt van verbeteringen in de beveiliging.

Beschikbaarheid

De nieuwe software wordt vanaf nu beschikbaar gesteld voor de Galaxy S25-serie. Dit geldt voor de gebruikers in Duitsland, India, Zuid-Korea, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de VerenigdeStaten. Wanneer de update in andere landen, zoals in Nederland en België uitgebracht wordt, is niet bekend.