Samsung One UI 8.5: de volledige lijst met nieuwe functies uitgelekt

Samsung komt binnenkort met de nieuwe versie van One UI. De eigen skin van het bedrijf wordt geüpdatet naar One UI 8.5. Dankzij een oplettende leaker komen te weten welke nieuwe functies in deze softwareversie zitten.

Nieuwe functies in One UI 8.5

Volgens geruchten begint Samsung eind deze maand, in geselecteerde regio’s, met een nieuwe bètaversie van One UI. De Samsung Galaxy S25-familie zou dan gebruikt kunnen worden voor het testen van One UI 8.5. Deze nieuwe versie zal dan later ook definitief beschikbaar komen, ook voor andere modellen. Naar verluidt komt ook de Galaxy S26-serie met deze versie uit. Dankzij taruvats33 komen we te weten welke nieuwe functies Samsung met One UI 8.5 toevoegt.

Bij de nieuwe versie krijgen we enkele aanpassingen in de User Interface (UI), en is het Quick Panel met snelle instellingen beter aan te passen. Verder wordt ondersteuning voor gedeeltelijke schermopname toegevoegd en krijgt de Klok verbeteringen. Ook kan het vergrendelscherm de indeling perfect aanpassen als je een foto van een mens of huisdier hebt en wordt AI verder uitgebreid. In One UI 8.5 moet het ook mogelijk worden om sneller foto’s te delen met mensen die op de foto te zien zijn.

De bron deelt de volgende changelog met alle vernieuwingen in One UI 8.5. Het is niet bekend wanneer de nieuwe versie definitief verschijnt.

Galaxy AI

Continue beeldgeneratie

Blijf creëren zonder te stoppen. Met Photo Assist kun je nu AI-afbeeldingen genereren met verschillende Photo Assist-functies zonder elke iteratie op te slaan. Wanneer je klaar bent, kun je al je creaties in je geschiedenis bekijken en je favorieten kiezen.

Bixby

Slimmer apparaatbeheer

Praat met Bixby in je eigen woorden. Bixby is nu beter in het vinden van de instelling of functie die je nodig hebt, zelfs als je geen exacte opdrachten of functienamen gebruikt. Zeg gewoon wat je nodig hebt en laat Bixby de rest doen.

Vraag alles, altijd

Of je nu een snel antwoord of gedetailleerde informatie nodig hebt, vraag Bixby gewoon om direct antwoord. Je hoeft geen tijd te besteden aan meerdere zoekopdrachten of het wisselen tussen apps.

Gespreksgeschiedenis

Terugkijken naar eerdere gesprekken met Bixby is makkelijker dan ooit. Je hebt nu toegang tot je gespreksgeschiedenis via het zijpaneel in de Bixby-app.

Connectiviteit

Opslag delen

Overal toegang tot je bestanden. Bestanden van je andere Samsung-telefoons, -tablets en -pc’s zijn beschikbaar in de app Mijn bestanden op je telefoon. Je hebt ook toegang tot de bestanden van je telefoon op andere Samsung-apparaten, zelfs je tv.

Maak snel verbinding met Smart View-apparaten

Maak sneller verbinding met je favoriete scherm. Je kunt nu een snelkoppeling toevoegen aan je startscherm om het scherm van je telefoon direct te spiegelen naar een tv of ander scherm.

Verbeterde Auracast-functies

Het is makkelijker dan ooit om geluid te beluisteren en uit te zenden met Auracast. Opties voor zowel uitzenden als luisteren vind je nu in het menu Audio-uitzending in Instellingen.

Stemuitzendingen

Zend je stem uit naar mensen om je heen met Auracast. Naast mediageluid kun je nu ook je stem uitzenden via de ingebouwde microfoon van je telefoon.

Batterij en stroom

Vernieuwde batterij-info

Bekijk je batterijgebruik duidelijker. Het vernieuwde scherm met batterij-instellingen maakt het gemakkelijker om de resterende tijd, de oplaadstatus en het dagelijkse gebruik van de afgelopen week te controleren.

Verbeterde energiebesparing

Gebruik Energiebesparing om je batterij langer mee te laten gaan zonder opladen. Kies Standaard voor gematigde besparingen en aanpasbare limieten, of kies Maximaal om alle niet-essentiële functies uit te schakelen en je batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan.

Toegankelijkheid

Bluetooth-hoortoestellen eenvoudig bedienen

Krijg direct toegang tot de instellingen voor uw Bluetooth-hoortoestellen via de snelkoppeling Toegankelijkheid. Er verschijnt een pop-up waarmee u uw luisterprogramma kunt wijzigen, omgevingsgeluid kunt in- of uitschakelen en meer.

Vergroting regelen met muis of toetsenbord

Houd wat u nodig hebt vergroot in beeld met deze nieuwe opties. U kunt het vergrote gebied de cursor laten volgen terwijl u typt of beweegt wanneer u de focus wijzigt met het toetsenbord. Bij gebruik van een muis kunt u het vergrote gebied laten verschuiven wanneer u de aanwijzer naar de rand van het scherm beweegt.

Acties

De functie Automatische actie na het stoppen van de muisaanwijzer is opgesplitst in twee functies. Met de Dwell-actie kunt u aangepaste acties instellen wanneer uw muis gedurende een bepaalde tijd niet beweegt. Met Hoekacties kunt u voor elke hoek van het scherm een andere actie instellen.

Nog meer verbeteringen

Meer aanpasbaar snelpaneel

Rangschik je snelle instellingen precies zoals jij dat wilt. Je kunt nu bedieningselementen toevoegen, verwijderen, opnieuw ordenen en reorganiseren in het snelle paneel.

Vroege waarschuwingen voor herinneringen

Ontvang meldingen voordat herinneringen aflopen, zodat u belangrijke taken niet vergeet. U kunt zelf bepalen hoe lang van tevoren u een melding voor elke herinnering wilt ontvangen.

Gedeeltelijke schermopname

Neem alleen op wat je nodig hebt in je schermopnames. Je kunt nu alleen het deel van het scherm selecteren dat je wilt opnemen.

Rekenmachine

Bespaar tijd met berekeningen. Getallen en formules die naar uw klembord zijn gekopieerd, worden voorgesteld wanneer u Rekenmachine opent, zodat u ze met een snelle tik kunt invoeren.

Venstergroottes behouden in DeX

DeX onthoudt nu de grootte en positie van je app-vensters. Wanneer je een app opnieuw opent, ziet deze er precies zo uit als toen je hem verliet.

Klok

Achtergronden van weeralarmen

Word wakker met een wekker die je voorbereidt op het weer van de dag. Je wekkerscherm kan nu de huidige weersomstandigheden op de achtergrond weergeven wanneer hij afgaat.

Tijdzone-omzetter

Vergelijk tijdzones in één oogopslag. Met de nieuwe schuifbalk in de Klok-app kun je eenvoudig het tijdsverschil tussen plaatsen over de hele wereld bekijken.

Samsung Gezondheid

Verbeterde wekelijkse rapporten

Krijg elke week een completer beeld van je gezondheid. Wekelijkse rapporten bevatten nu gegevens van je medicatietracker en mindfulnesssessies.

Verbeterde deelervaring

Deel je trainingen op jouw manier. Combineer je trainingsstatistieken met foto’s van je training om de perfecte social media post te creëren.

Start meditaties vanaf je horloge

Vind rust direct vanaf je pols. Je kunt nu favoriete of aanbevolen meditaties direct op je Galaxy Watch starten zonder je telefoon erbij te pakken.

Antioxidantmetingen van uw horloge

Controleer je antioxidantenniveau op elk moment. Meet direct vanaf je Galaxy Watch, zelfs als deze niet verbonden is met je telefoon. Werkt met de Galaxy Watch8 en Galaxy Watch Ultra.

Beveiliging en privacy

Diefstalbeveiliging

Houd je telefoon en gegevens veilig in geval van verlies of diefstal. Schakel ‘Vergrendeling bij mislukte authenticatie’ in om het scherm automatisch te vergrendelen bij te veel mislukte pogingen om je identiteit te verifiëren met je vingerafdruk, pincode, patroon of wachtwoord.

Autoblokkering tijdelijk uitschakelen

Als u de beveiliging van Autoblocker tijdelijk wilt uitschakelen, is er een nieuwe optie waarmee u deze 30 minuten later automatisch weer kunt inschakelen. Zo vergeet u het niet.

Snel delen

Vermijd ongewenste verzoeken om te delen. U kunt Snel delen nu zo instellen dat u alleen bestanden ontvangt van andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung-account of Google-account.

Suggesties voor het delen van foto’s

Deel foto’s sneller met de juiste mensen. Wanneer je foto’s deelt met vrienden of familie, herkent Snel delen wie erop staan en stelt voor om ze rechtstreeks met die mensen te delen.

Start- en vergrendelschermen



Automatische vergrendelschermindeling

Achtergronden met afbeeldingen van mensen of huisdieren passen nu altijd perfect. Wanneer je een foto kiest voor je vergrendelscherm, wordt de lay-out automatisch aangepast, zodat de klok en widgets geen belangrijke delen van de foto bedekken.

Meer aanpasbare kloklettertypen

Personaliseer je vergrendelschermklok. Je kunt nu de dikte van meer lettertypen aanpassen aan je favoriete look.

Weer



Verbeterde weerwidget

Bekijk snel de verwachte neerslag in de Weer-widget op je startscherm. De widget toont nu een grafiek als er in de komende uren neerslag wordt verwacht.

Pollenindex

Controleer de hoeveelheid pollen in de lucht om je allergieën onder controle te houden. Je kunt de pollenconcentraties van bomen, gras en ambrosia controleren.

