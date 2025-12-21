Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates

We naderen het einde van het jaar. Verschillende fabrikanten hebben in de laatste dagen van het jaar een nieuwe update beschikbaar gesteld. In het Android Update Bulletin van week 51, zetten we op een rij welke updates er van de week zijn uitgebracht.
Android updates in week 51
Week in, week uit brengen we je op de hoogte van de updates die in de afgelopen week zijn uitgebracht. Verschillende fabrikanten hebben de afgelopen zeven dagen aangegrepen om hun toestellen van een update te voorzien. Welke software-updates zijn uitgerold, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van deze week.
Help je ons? Krijg je een update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje met een screenshot. We nemen hem dan mee in de berichtgeving!
Fairphone
- Fairphone 5: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 6: extra tussentijdse update
- Google Pixel 6 Pro: extra tussentijdse update
- Google Pixel 6a: extra tussentijdse update
- Google Pixel 7: extra tussentijdse update
- Google Pixel 7 Pro: extra tussentijdse update
- Google Pixel 7a: extra tussentijdse update
- Google Pixel 8: extra tussentijdse update
- Google Pixel 8 Pro: extra tussentijdse update
- Google Pixel 8a: extra tussentijdse update
- Google Pixel Fold: extra tussentijdse update
- Google Pixel 9: extra tussentijdse update
- Google Pixel 9 Pro: extra tussentijdse update
- Google Pixel 9 Pro XL: extra tussentijdse update
- Google Pixel 9 Pro Fold: extra tussentijdse update
- Google Pixel 9a: extra tussentijdse update
- Google Pixel 10: extra tussentijdse update
- Google Pixel 10 Pro: extra tussentijdse update
- Google Pixel 10 Pro XL: extra tussentijdse update
- Google Pixel 10 Pro Fold: extra tussentijdse update
OnePlus
- OnePlus Nord 4: Android 16 met OxygenOS 16
Samsung
- Samsung Galaxy S24: beveiligingsupdate december
- Samsung Galaxy S24+: beveiligingsupdate december
- Samsung Galaxy S24 Ultra: beveiligingsupdate december
- Samsung Galaxy A56: beveiligingsupdate december
- Samsung Galaxy A55: beveiligingsupdate december