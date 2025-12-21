Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates

We naderen het einde van het jaar. Verschillende fabrikanten hebben in de laatste dagen van het jaar een nieuwe update beschikbaar gesteld. In het Android Update Bulletin van week 51, zetten we op een rij welke updates er van de week zijn uitgebracht.

Android updates in week 51

Week in, week uit brengen we je op de hoogte van de updates die in de afgelopen week zijn uitgebracht. Verschillende fabrikanten hebben de afgelopen zeven dagen aangegrepen om hun toestellen van een update te voorzien. Welke software-updates zijn uitgerold, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van deze week.

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate december

Google

OnePlus

OnePlus Nord 4: Android 16 met OxygenOS 16

Samsung