Google Pixel-toestellen krijgen extra update: battery-drain en meer gefixt

Google rolt een extra tussentijdse update uit naar verschillende Pixel-toestellen. Het gaat om een systeemupdate die niet enorm groot is qua omvang. Naar verluidt zijn de nodige bugfixes doorgevoerd, onder andere tegen het leeglopen van de accu.

Extra december-update voor Pixels

De Pixel-toestellen krijgen vanaf vandaag een nieuwe update aangeboden, nadat eerder deze maand de december-update werd verspreid. De extra update pakt enkele verbeteringen aan. Google zelf heeft geen changelog gedeeld, maar de Amerikaanse telecomprovider Verizon heeft dat wel. In de changelog wordt gesproken over een fix voor de battery-drain. Bij verschillende gebruikers liep de accu van hun toestel sneller leeg dan normaal, en dat is nu opgelost.

De aanraakgevoeligheid is verbeterd, waarbij het probleem is opgelost dat het scherm niet reageert. Dit zou met name voorkomen app de Pixel 10-modellen. Er is verder een fix voor toegang tot gecachede inhoud, zodat je weer bij lokaal opgeslagen inhoud kunt, zoals offline media of kaarten.

Voor de verschillende Pixel-toestellen is de update vanaf nu te downloaden. Je krijgt een melding op je smartphone als je deze kunt installeren. De update komt binnen op de redactie, en we horen ook van Richard dat zijn smartphone de update heeft ontvangen.

