    maandag 22 december
    Nieuws

    Google Pixel-toestellen krijgen extra update: battery-drain en meer gefixt

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google rolt een extra tussentijdse update uit naar verschillende Pixel-toestellen. Het gaat om een systeemupdate die niet enorm groot is qua omvang. Naar verluidt zijn de nodige bugfixes doorgevoerd, onder andere tegen het leeglopen van de accu.

    Extra december-update voor Pixels

    De Pixel-toestellen krijgen vanaf vandaag een nieuwe update aangeboden, nadat eerder deze maand de december-update werd verspreid. De extra update pakt enkele verbeteringen aan. Google zelf heeft geen changelog gedeeld, maar de Amerikaanse telecomprovider Verizon heeft dat wel. In de changelog wordt gesproken over een fix voor de battery-drain. Bij verschillende gebruikers liep de accu van hun toestel sneller leeg dan normaal, en dat is nu opgelost.

    Pixel extra december update

    De aanraakgevoeligheid is verbeterd, waarbij het probleem is opgelost dat het scherm niet reageert. Dit zou met name voorkomen app de Pixel 10-modellen. Er is verder een fix voor toegang tot gecachede inhoud, zodat je weer bij lokaal opgeslagen inhoud kunt, zoals offline media of kaarten.

    Voor de verschillende Pixel-toestellen is de update vanaf nu te downloaden. Je krijgt een melding op je smartphone als je deze kunt installeren. De update komt binnen op de redactie, en we horen ook van Richard dat zijn smartphone de update heeft ontvangen.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

