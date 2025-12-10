Google tuigt reparatieprogramma op voor Pixel 9-serie voor schermproblemen

Google heeft een reparatieprogramma aangekondigd voor verschillende modellen uit de Google Pixel 9-serie. Verschillende modellen hebben last van schermproblemen, en dat wordt nu opgepakt door het programma. Google zal daarbij gratis het probleem oplossen.

Google Pixel 9: reparatieprogramma

Google heeft bekend gemaakt dat er een uitgebreid reparatieprogramma wordt opgezet voor diverse modellen uit de vorig jaar verschenen Pixel 9-serie. Het gaat om drie modellen: de Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Deze drie modellen zouden getroffen kunnen worden door enkele schermproblemen. In de afgelopen tijd zagen we her en der al wat problemen opduiken. Zo ervaren sommige gebruikers een flikkerend scherm, of een verticale streep over het scherm.

Via een online tool kunnen gebruikers controleren of hun toestel in aanmerking komt voor het reparatieprogramma. Als dit het geval is, en je toestel is getroffen door een schermdefect, dan gaat Google hiermee aan de slag. Google geeft deze klanten een gratis schermvervanging, tot drie jaar na aankoop. Op het vervangen van het scherm wordt negentig dagen garantie gegeven.

Google vermeldt dat alleen bij de genoemde schermproblemen, het reparatieprogramma op deze manier aangesproken kan worden. Indien er sprake is van meer schade, zoals waterschade of een gebarsten scherm, dan kan het zijn dat de aanvraag afgewezen wordt of dat er extra betaald moet worden.

Het is niet de eerste keer dat Google een reparatieprogramma opzet voor een Pixel-telefoon. Zo zagen we dat eerder al bij accuproblemen bij de Pixel 7a.