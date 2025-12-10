    woensdag 18 maart
    Google tuigt reparatieprogramma op voor Pixel 9-serie voor schermproblemen

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google heeft een reparatieprogramma aangekondigd voor verschillende modellen uit de Google Pixel 9-serie. Verschillende modellen hebben last van schermproblemen, en dat wordt nu opgepakt door het programma. Google zal daarbij gratis het probleem oplossen.

    Google heeft bekend gemaakt dat er een uitgebreid reparatieprogramma wordt opgezet voor diverse modellen uit de vorig jaar verschenen Pixel 9-serie. Het gaat om drie modellen: de Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Deze drie modellen zouden getroffen kunnen worden door enkele schermproblemen. In de afgelopen tijd zagen we her en der al wat problemen opduiken. Zo ervaren sommige gebruikers een flikkerend scherm, of een verticale streep over het scherm.

    Via een online tool kunnen gebruikers controleren of hun toestel in aanmerking komt voor het reparatieprogramma. Als dit het geval is, en je toestel is getroffen door een schermdefect, dan gaat Google hiermee aan de slag. Google geeft deze klanten een gratis schermvervanging, tot drie jaar na aankoop. Op het vervangen van het scherm wordt negentig dagen garantie gegeven.

    Google vermeldt dat alleen bij de genoemde schermproblemen, het reparatieprogramma op deze manier aangesproken kan worden. Indien er sprake is van meer schade, zoals waterschade of een gebarsten scherm, dan kan het zijn dat de aanvraag afgewezen wordt of dat er extra betaald moet worden.

    Het is niet de eerste keer dat Google een reparatieprogramma opzet voor een Pixel-telefoon. Zo zagen we dat eerder al bij accuproblemen bij de Pixel 7a.

    Google Pixel 9 Pro
    Google Pixel 9 Pro XL
    Google Pixel 9 Pro Fold
    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Google Pixel 10 Pro Fold review: drie weken met fijne foldable
    Google Pixel 10 Pro Fold review: drie weken met fijne foldable06/12/2025
    Google Pixel-toestellen krijgen enorme Android 16 QPR2 update: dit is er nieuw
    Google Pixel-toestellen krijgen enorme Android 16 QPR2 update: dit is er nieuw03/12/2025
    Google Maps donker thema header
    Google Maps update: energiezuinige modus nu beschikbaar voor Pixel01/12/2025
    Google Pixel Watch 4 review: erg fijne smartwatch met goede accuduur
    Google Pixel Watch 4 review: erg fijne smartwatch met goede accuduur29/11/2025

