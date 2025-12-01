Close Menu
    donderdag 4 december
    Google Maps donker thema header
    Nieuws

    Google Maps update: energiezuinige modus nu beschikbaar voor Pixel

    Kort geleden werd bekend dat Google werkt aan een energiezuinige modus voor het navigeren met een Pixel-telefoon. Vanaf nu kun je de functie daadwerkelijk gebruiken. Op deze manier kun je op een batterijvriendelijke manier navigeren.

    Energiezuinig navigeren met je Pixel

    Eerder presenteerde Google Maps een nieuwe energiezuinige modus voor Google Maps. De functie, die alleen beschikbaar is voor smartphones uit de Pixel-reeks, kunnen hiermee de zwart-wit modus gebruiken voor de navigatieweergave. De meest belangrijke informatie wordt getoond op het scherm, wanneer je tijdens het navigeren de power-button indrukt. Je ziet dan de nieuwe batterijbesparende modus. Met een tik op het scherm, krijg je het bekende overzicht weer met alle kleuren en toeters en bellen.

    Google Maps energiebesparende modus Pixel

    In de zwart-witweergave zie je de belangrijkste informatie. Zo wordt de lijn met de route getoond, maar zie je ook de resterende tijd, kilometers en de aankomsttijd. Ook de navigatieinstructies zoals het nemen van een afrit of bijvoorbeeld linksaf slaan worden getoond, op de bekende plek. Overige informatie zoals de maximumsnelheid, de eigen snelheid, het melden van een ongeval en dergelijke is niet beschikbaar in deze modus. Daarbij is de optie in Google Maps er alleen voor autonavigatie, en werkt het niet tijdens het wandelen, het OV of op de fiets.

    Google Maps energiebesparende modus

    Of de functie ook naar niet-Pixel toestellen komt, is niet duidelijk. De feature werd geïntroduceerd met de Pixel Feature Drop van november. Beschik je over een Pixel, dan is deze vanaf nu beschikbaar.

