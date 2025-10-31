Google Maps komt met bijzondere batterijbespaarmodus tijdens navigeren

Een nieuwe optie is onderweg naar Google Maps. Uit nieuwe aanwijzingen komt naar voren dat het bedrijf werkt aan een nieuwe batterijbespaarmodus voor tijdens het navigeren. De functie zal los van de energiebesparing van de smartphone werken.

Batterijbesparing voor Google Maps

Google Maps is voor velen een app die onmisbaar is. Het is eveneens een applicatie die boordevol functies en mogelijkheden zit. Een nieuwe functie is nu onderweg, zo is ontdekt in de testversie van de kaartendienst. Het is een optie waarbij je de energiebespaarmodus kunt activeren. Deze activeer je door de aan/uit-knop van de telefoon in te drukken.

Met de functie ingeschakeld wordt de informatie op het scherm monochroom getoond en is het qua informatie ook erg minimalistisch. Straatnamen en dergelijke worden weggelaten, net als de instructie voor de volgende actie. Wat je ziet is de pijl voor de navigatie, de verwachte aankomsttijd, de resterende tijd en de aankomsttijd.

Uit de eerste informatie blijkt dat er ondersteuning is voor autonavigatie, maar ook voor routebeschrijvingen voor fietsen en wandelen. Onduidelijk is of het ook met het openbaar vervoer werkt.

De functie is nog in ontwikkeling en is nog niet beschikbaar voor het brede publiek.