Close Menu
    maandag 15 december
    Trending
    Oppo Find X9 Pro header
    Nieuws

    Oppo rolt grote update uit voor Find X9 Pro met camera-verbeteringen

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Oppo’s meest recente high-end smartphone krijgt een grote update aangeboden. De fabrikant rolt een grote ColorOS 16-update uit voor de Find X9 Pro. Met de update zien we verbeteringen voor de camera, maar ook de beveiligingsupdate van december.

    Grote update voor de Find X9 Pro

    De nieuwe Oppo Find X9 Pro wordt voorzien van een grote update. Dit wordt duidelijk uit de changelog die naar het toestel wordt gepusht. Met de nieuwe update wordt allereerst de nieuwste security-patch doorgevoerd. De Oppo Find X9 Pro wordt voorzien van beveiligingsupdate december 2025. Op deze manier is het toestel weer helemaal bij de tijd met updates en de veiligheid van het besturingssysteem. Maar er is meer.

    Oppo Find X9 Pro 16.0.2.401

    Camera

    De changelog van de update naar CPH2791_16.0.2.401 is circa 1,51GB groot en bevat ook een reeks verbeteringen voor de camera. De kleurprestaties in complexe lichtomstandigheden wordt verbeterd. Verbeteringen zijn er ook voor de belichting bij nachtvideo’s, waarbij je nu meer details zal terugzien in de filmpjes. De Oppo Find X9 Pro zal na de update ook een betere ervaring bieden bij het scherpstellen onder verschillende omstandigheden.

    Andere verbeteringen

    Verder kun je nu meer bewegingsfoto’s instellen als bewegende achtergrond, inclusief foto’s die gedownload zijn uit apps van derden. Afbeeldingen en video’s in je privékluis kunnen voortaan daar ook direct bewerkt worden. Tevens belooft Oppo dat de mobiele verbindingen stabieler werken en dat er verschillende stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.

    De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Oppo Find X9 Pro. Je krijgt een notificatie als je deze update kunt binnenhalen.

    Oppo Find X9 Pro productafbeelding
    Oppo Find X9 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1199,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?
    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?13/11/2025
    Oppo Find X9 en Find X9 Pro aangekondigd: enorme batterij, betere camera
    Oppo Find X9 en Find X9 Pro aangekondigd: enorme batterij, betere camera28/10/2025
    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 13
    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 1315/11/2025
    ColorOS 16 aangekondigd: de nieuwe schil van Oppo
    ColorOS 16 aangekondigd: de nieuwe schil van Oppo16/10/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp