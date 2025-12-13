Oppo rolt grote update uit voor Find X9 Pro met camera-verbeteringen

Oppo’s meest recente high-end smartphone krijgt een grote update aangeboden. De fabrikant rolt een grote ColorOS 16-update uit voor de Find X9 Pro. Met de update zien we verbeteringen voor de camera, maar ook de beveiligingsupdate van december.

Grote update voor de Find X9 Pro

De nieuwe Oppo Find X9 Pro wordt voorzien van een grote update. Dit wordt duidelijk uit de changelog die naar het toestel wordt gepusht. Met de nieuwe update wordt allereerst de nieuwste security-patch doorgevoerd. De Oppo Find X9 Pro wordt voorzien van beveiligingsupdate december 2025. Op deze manier is het toestel weer helemaal bij de tijd met updates en de veiligheid van het besturingssysteem. Maar er is meer.

Camera

De changelog van de update naar CPH2791_16.0.2.401 is circa 1,51GB groot en bevat ook een reeks verbeteringen voor de camera. De kleurprestaties in complexe lichtomstandigheden wordt verbeterd. Verbeteringen zijn er ook voor de belichting bij nachtvideo’s, waarbij je nu meer details zal terugzien in de filmpjes. De Oppo Find X9 Pro zal na de update ook een betere ervaring bieden bij het scherpstellen onder verschillende omstandigheden.

Andere verbeteringen

Verder kun je nu meer bewegingsfoto’s instellen als bewegende achtergrond, inclusief foto’s die gedownload zijn uit apps van derden. Afbeeldingen en video’s in je privékluis kunnen voortaan daar ook direct bewerkt worden. Tevens belooft Oppo dat de mobiele verbindingen stabieler werken en dat er verschillende stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Oppo Find X9 Pro. Je krijgt een notificatie als je deze update kunt binnenhalen.