Samsung Galaxy S26 wallpapers lekken uit en onthullen kleuropties

Samsung komt volgend jaar met de nieuwe Galaxy S26-serie. Over de smartphones zelf is het nodige al gezegd en geschreven; vandaag komt daar wat nieuws bij: de Samsung Galaxy S26 wallpapers. Het vermoeden is dat deze gelijk ook de kleuren van de toestellen onthullen.

Galaxy S26 wallpapers

Met nog een aantal weken (en mogelijk maanden) tot de officiële onthulling van de Galaxy S26-serie, komen we steeds meer te weten over de toestellen. Op het internet gaan nu de originele wallpapers rond van de Samsung Galaxy S26-serie. Deze kun je alvast opslaan en instellen voor je eigen telefoon; al kan het zijn dat het formaat wat afwijkt dan die van je eigen smartphone.

Het gaat om zes wallpapers die zijn verschenen. Deze achtergronden hebben elk een eigen kleur, maar de sierlijk vormgegeven ‘S’ van de S-serie is wel op alle plaatjes te zien. Volgens geruchten zou Samsung de modellen in de S26-serie uit willen brengen in deze zes verschillende kleuren, en die kans lijkt zeker aanwezig. Wel is het de vraag of alle drie de modellen (de S26, S26+ en S26 Ultra) dan in deze kleuren verschijnen, of dat er nog onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende types. Daarbij kiest Samsung er vaak voor om sommige kleuren enkel in bepaalde regio’s, of alleen via de eigen webshop aan te bieden.

Naar verluidt zou Samsung de telefoons in februari van het nieuwe jaar willen aankondigen. Natuurlijk houden we je bij DroidApp op de hoogte. De wallpapers zijn te vinden op dit X-account.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 629,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 862,00 euro