    zondag 15 maart
    Samsung Galaxy S26 wallpapers lekken uit en onthullen kleuropties

    Stefan Hage

    Samsung komt volgend jaar met de nieuwe Galaxy S26-serie. Over de smartphones zelf is het nodige al gezegd en geschreven; vandaag komt daar wat nieuws bij: de Samsung Galaxy S26 wallpapers. Het vermoeden is dat deze gelijk ook de kleuren van de toestellen onthullen.

    Met nog een aantal weken (en mogelijk maanden) tot de officiële onthulling van de Galaxy S26-serie, komen we steeds meer te weten over de toestellen. Op het internet gaan nu de originele wallpapers rond van de Samsung Galaxy S26-serie. Deze kun je alvast opslaan en instellen voor je eigen telefoon; al kan het zijn dat het formaat wat afwijkt dan die van je eigen smartphone.

    Het gaat om zes wallpapers die zijn verschenen. Deze achtergronden hebben elk een eigen kleur, maar de sierlijk vormgegeven ‘S’ van de S-serie is wel op alle plaatjes te zien. Volgens geruchten zou Samsung de modellen in de S26-serie uit willen brengen in deze zes verschillende kleuren, en die kans lijkt zeker aanwezig. Wel is het de vraag of alle drie de modellen (de S26, S26+ en S26 Ultra) dan in deze kleuren verschijnen, of dat er nog onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende types. Daarbij kiest Samsung er vaak voor om sommige kleuren enkel in bepaalde regio’s, of alleen via de eigen webshop aan te bieden.

    Naar verluidt zou Samsung de telefoons in februari van het nieuwe jaar willen aankondigen. Natuurlijk houden we je bij DroidApp op de hoogte. De wallpapers zijn te vinden op dit X-account.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    'Samsung kiest voor andere plannen Galaxy S26-serie door iPhone 17' 17/11/2025
    Cijfers: Samsung Galaxy S26-serie moet nog beter verkopen 14/11/2025
    Samsung Galaxy S26+ te zien in renders: toont klassiek ontwerp 11/11/2025
    Samsung Galaxy S26 en S26+: informatie over accu en camera 10/11/2025

