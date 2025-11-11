    woensdag 27 mei
    Samsung Galaxy S26+ te zien in renders: toont klassiek ontwerp

    Stefan Hage

    Samsung komt steeds vaker in het nieuws met de nieuwe Galaxy S26-serie. Vandaag is het de beurt aan de Samsung Galaxy S26+. Het Plus-model zien we nu terug op renders.

    Galaxy S26+ renders

    De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie hebben we al vaak voorbij horen komen. De telefoonserie bestaat uit drie modellen in het begin, en worden ergens rond februari verwacht. Eerder zagen we al specs en renders, nu zijn het de renders van de Samsung Galaxy S26+, waarin de vernieuwde cameramodule direct opvalt. Verder lijkt de telefoon uitgebracht te worden in een kleur die we kennen van Apple. Deze kleur lijkt ook naar de Ultra te komen.

    Samsung Galaxy S26 Plus

    De beelden die zijn gepubliceerd, zijn afkomstig van OnLeaks, een bron die vaker informatie deelt over nog aan te kondigen smartphones. Wel weten we uit het verleden dat deze soms met een korreltje zout genomen moeten worden. Ze lijken in het geval van de Samsung Galaxy S26 Plus echter vrij juist.

    Samsung Galaxy S26 plus render

    Het toestel krijgt een plat frame met afgeronde randen. Het ontwerp doet denken aan dat van de Galaxy S25+. Er is een 6,7 inch scherm en met de afmetingen 158,4 x 75,7 x 7,35 millimeter is het toestel een fractie dikker dan het huidige Plus-model. Naar verluidt komt het toestel met de Exynos 2600 chipset, een 4900 mAh batterij en een vernieuwde 50 megapixel hoofdcamera, zo schreven we maandag.

    Via Androidheadlines

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

