Cameraspecificaties van Galaxy S26 Ultra online verschenen

We krijgen steeds meer informatie over de Galaxy S26-serie. Vandaag is het tijd voor de cameraspecificaties van de aankomende Galaxy S26 Ultra. De nieuwe smartphonereeks wordt begin 2026 verwacht. Enkele dagen geleden werd al bekend dat het merk de release van de S26-serie uitgesteld zou hebben.

Camera van de Galaxy S26 Ultra

De camera van de Samsung Galaxy S26 Ultra zal weer de nodige aandacht krijgen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. In de geruchtenmolen gaat het nu over de specificaties van dit toestel, waarbij de nadruk ligt op de camera. Eerder kwam al informatie over de kleuren naar buiten, maar kwamen we ook te weten dat de aankondigingsdatum verlaat is.

Naar verwachting wordt dezelfde camerahardware gebruikt als bij de Galaxy S25 Ultra. Dat toestel hebben we eerder dit jaar uitgebreid besproken in de Galaxy S25 Ultra review. De Samsung Galaxy S26 Ultra zou echter wel de 10 megapixel telelens vervangen. Hiervoor zou Samsung een nieuwe 12 megapixel telelenscamera verkiezen, voorzien van 3x zoom. Tevens zal de nieuwe APV-videocodec ondersteund worden.

De nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt naar verluidt een 200 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel periscooptelelens met 5x zoom. Daar komt dus de 12 megapixel telelens bij. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van een 12 megapixel front-camera.