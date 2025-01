OnePlus presenteert krachtige OnePlus 13: alle details op een rij

Het ‘Next-level flagship’, zo omschrijft OnePlus de nieuwe OnePlus 13. Het merk presenteert deze nieuwe krachtige telefoon. Een enorme accu, flinke camera en strak design. We praten je helemaal bij over deze nieuwe smartphone.

OnePlus 13 aangekondigd

Vorig jaar wist OnePlus te overtuigen met de OnePlus 12, een smartphone die we in de OnePlus 12 review erg positief hebben ontvangen, en welke de eerste prijs won in de DroidApp Awards 2024 voor beste smartphone. Nu wil OnePlus het succes voortzetten en dat doet het merk met de OnePlus 13. De nieuwe telefoon is voorzien van de nodige verbeteringen en optimalisaties die het een echte krachtpatser moeten maken. Wat maakt de OnePlus 13 zo bijzonder?

Wat direct opvalt is dat de doorlopende schermranden aan de zijkant zijn vervangen door een aluminium frame met een vrij plat scherm. Wat gebleven is, is de Alert Slider waarmee je je smartphone op stil, trillen of geluid kunt zetten. De telefoon is 8,5 millimeter dik en weegt 210 gram. Je kunt kiezen uit de kleur Midnight Ocean, met een microfiber vegan leather achterkant, Arctic Dawn met een glazen coating en een zwartgeklede Black Eclipse. OnePlus levert de telefoon met een IP68/IP69 certificering.

De OnePlus 13 kenmerkt zich door een nog betere camera, OxygenOS 15, een strak ontwerp, een enorme accu en meer. Allereerst de camera. Er wordt weer samengewerkt met Hasselblad, waarbij de OnePlus 13 beschikt over de vijfde generatie Hasselblad-camera. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 50MP groothoeklens en ook nog een 50MP telelens. Met deze telelens kun je 6x zoomen en nog 30x hybride zoomen. Verschillende modi zorgen ervoor dat je altijd de beste foto maakt. Selfies maak je met de 32 megapixel front-camera.

OnePlus levert het toestel met de nieuwe high-end Snapdragon 8 Gen 3 Elite chipset. Dit samen met 12GB/16GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB/512GB. De OnePlus 13 beschikt over een 6,82 inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz.

Een gigantische accu zien we ook terug in de OnePlus 13. De capaciteit komt uit op een flinke 6000 mAh, en dat is flink. Langzaam laden zit er ook niet in, want je kunt de smartphone met 100W razendsnel opladen of met 50W draadloos. OnePlus heeft allemaal technische toevoegingen gedaan om het beste in de accu naar boven te halen.

Android 15 is direct op de OnePlus 13 te vinden. Daarbovenop vind je de nieuwe skin van de fabrikant; OxygenOS 15 met alle nieuwe functies die daarbij horen. Denk aan verschillende AI-tools voor fotobewerkingen en een optie die je snel laat zoeken door apps, bestanden en meer. Circle to Search vind je ook terug op de ’13’, net als Google’s AI-tool Gemini. De telefoon krijgt vier jaar Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Die worden bi-monthly uitgerold.

Beschikbaarheid en prijs

De verkoopprijs van de OnePlus 13 start bij een bedrag van 999 euro. De versie met 16GB RAM en 512GB opslagruimte kost je 150 euro meer, en komt uit op 1149 euro. De telefoon komt te koop bij Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, Bol en KPN.

OnePlus heeft voor de OnePlus 13 ook enkele nieuwe cases ontwikkeld. Deze hebben een magnetische ring, welke samenwerkt met verschillende accessoires. Zo werkt het naadloos met de 50W Airvooc magnetische lader, een magnetische powerbank.

We hebben de OnePlus 13 inmiddels op de redactie ontvangen en zijn druk met de review van de nieuwe smartphone. De review van de OnePlus 13 verschijnt binnenkort op DroidApp.