    ‘Motorola Signature is nieuwe smartphone met stijlvol design’ (renders)

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Foto’s zijn opgedoken van een nieuwe Motorola-smartphone. Het toestel dat rondgaat onder de naam Motorola Signature, lijkt de telefoon te zijn die eerder opdook onder de naam Motorola Edge 70 Ultra. Dankzij Evan Blass krijgen we nu een nog beter beeld van de smartphone.

    Motorola Signature laat zich zien

    Onder de naam Motorola Signature wil Motorola een nieuwe smartphone uitbrengen, dat is althans het nieuws wat Evan Blass nu de wereld in slingert. De ‘leaker’ deelt foto’s van het nieuwe toestel, die je misschien wel bekend voorkomen. De telefoon kwam namelijk eerder in het nieuws onder de naam Motorola Edge 70 Ultra. Volgens de bron komt het toestel dus met de naam ‘Signature’.

    Op de gedeelde foto’s zien we het toestel in twee kleuren. Volgens Evan Blass komt het toestel beschikbaar in de kleuren ‘Carbon’ en ‘Martini Olive’. Op de foto’s lijken de telefoons een wat ruwe afwerking te krijgen, al blijft dat lastig oordelen vanaf een plaatje. Aan de voorzijde biedt het toestel een punch-hole front-camera en is er een vierkante cameramodule aan de achterzijde. De telefoon krijgt drie camera’s, waaronder een periscoop telelens.

    Motorola zou volgens eerder verschenen informatie de Motorola Signature willen voorzien van een Snapdragon 8 Gen 5 chipset, net als in de gisteren aangekondigde OnePlus 15R. Er is een 6,7 inch 1,5K OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Er is 16GB RAM-geheugen, natuurlijk draait ‘ie op Android 16 en er wordt gesproken over drie 50 megapixel lenzen voor de camera. Mogelijk kiest Motorola ervoor om de telefoon in de komende weken aan te kondigen.

    Via X

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

