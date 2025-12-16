‘Motorola werkt aan Moto Tag 2 en krijgt nieuwe kleuren’

Motorola werkt aan een nieuwe accessoire als opvolger van de eerste Moto Tag. Met de minder spannende naam Moto Tag 2, komt het merk met een verbeterde versie, welke je kunt krijgen in nieuwe kleuren. Er zijn nu foto’s opgedoken van het nieuwe product.

Moto Tag 2 duikt op

Verschillende fabrikanten hebben zogenaamde tags, waarmee je je eigendommen weer terug kunt vinden. Of het nou een koffer, sleutelbos of portemonnee is, je vindt ze terug met deze dingen. Samsung heeft bijvoorbeeld de SmartTag, Apple de AirTag en Motorola heeft de Moto Tag. Voor de Moto Tag van de fabrikant, komt er een opvolger aan. In de wandelgangen gaat het over de Moto Tag 2, waarvan ook al plaatjes zijn opgedoken.

Je kunt de Moto Tag 2 net als de eerste generatie volgen via de Vind-app, waarop je de locaties kunt bijhouden van je eigendommen. Er zijn maar weinig tags die overweg kunnen met de nauwkeurige UWB-functionaliteit. De eerste generatie Moto Tag ondersteunt dit wel, en het is de verwachting dat de Moto Tag 2 dit ook zal bieden.

Veel informatie is niet bekend over het nieuwe apparaat. Wel werd bovenstaande foto gedeeld door Android Headlines. De foto lijkt afkomstig uit persmateriaal. We zien dat Motorola kiest voor een beige en een oranje kleur. Het huidige model is er in het blauw en groen. Aan de voorzijde zien we wel een kleine opening, wat mogelijk kan duiden op een tweede luidspreker, al blijft dat gokken. Het is niet bekend wanneer Motorola het nieuwe product aankondigt. Onlangs gingen ook al geruchten rond over de Motorola Edge 70 Ultra. Mogelijk zien we beide producten tegelijkertijd.