Close Menu
    vrijdag 27 maart
    Trending
    Xiaomi 14 header
    Nieuws

    Xiaomi Tag komt eraan en gaat strijd aan met Apple AirTag en Moto Tag

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Motorola en Apple bieden al een handige gadget om je spullen terug te vinden, nu lijkt ook Xiaomi te volgen. Xiaomi wil met de Xiaomi Tag je verder op weg helpen.

    Xiaomi Tag is onderweg

    Na Apple met de AirTag, Motorola met de Moto Tag en ook Samsung met de SmartTag, komt ook Xiaomi met een handige gadget om je spullen terug te vinden. De Xiaomi Tag, die vermoedelijk eind deze maand gepresenteerd wordt, kun je bijvoorbeeld in je portemonnee of koffer stoppen, en de locatie realtime bijhouden via de app.

    xiaomi tag

    Xiaomi zou de nieuwe Tag voorzien van UltraWideBand (UWB) ondersteuning voor en nauwkeurige locatiebepaling. Daarbij zou het apparaat werken op Google’s Find My Device-netwerk. Informatie is er nu alleen voor de Chinese markt. Daar zou het apparaatje minder dan 25 euro gaan kosten. Het is niet bekend of de Xiaomi Tag ook naar Europa komt.

    Via Weibo

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp