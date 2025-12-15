Xiaomi Tag komt eraan en gaat strijd aan met Apple AirTag en Moto Tag

Motorola en Apple bieden al een handige gadget om je spullen terug te vinden, nu lijkt ook Xiaomi te volgen. Xiaomi wil met de Xiaomi Tag je verder op weg helpen.

Xiaomi Tag is onderweg

Na Apple met de AirTag, Motorola met de Moto Tag en ook Samsung met de SmartTag, komt ook Xiaomi met een handige gadget om je spullen terug te vinden. De Xiaomi Tag, die vermoedelijk eind deze maand gepresenteerd wordt, kun je bijvoorbeeld in je portemonnee of koffer stoppen, en de locatie realtime bijhouden via de app.

Xiaomi zou de nieuwe Tag voorzien van UltraWideBand (UWB) ondersteuning voor en nauwkeurige locatiebepaling. Daarbij zou het apparaat werken op Google’s Find My Device-netwerk. Informatie is er nu alleen voor de Chinese markt. Daar zou het apparaatje minder dan 25 euro gaan kosten. Het is niet bekend of de Xiaomi Tag ook naar Europa komt.