OnePlus toont ook nieuwe OnePlus 13R: nu te bestellen

Nog een extra smartphone is aangekondigd door OnePlus. We schreven dinsdag al over de OnePlus 13, nu is ook de OnePlus 13R gepresenteerd. Net als ‘de 13’ komt ook het R-model beschikbaar in Nederland.

OnePlus 13R

Dinsdag presenteerde OnePlus haar nieuwe high-end smartphone. Alles daarover lees je in ons artikel over de OnePlus 13 aankondiging. De telefoon kenmerkt zich door een mooi ontwerp, veelzijdige camera’s en een enorme 6000 mAh batterij. Maar er is nog een toestel gepresenteerd door het merk: de OnePlus 13R.

De OnePlus 13R is de opvolger van de OnePlus 12R. De telefoon krijgt een prijskaartje van 749 euro. Hiermee is het toestel 250 euro goedkoper dan de OnePlus 13. Wat krijg je voor dit geld? Je krijgt een telefoon met een Snapdragon 8 Gen 3 chipset van Qualcomm. Ook hier zien we de 6000 mAh batterij terug, met 80W opladen. Draadloos laden is niet mogelijk.

OnePlus heeft de OnePlus 13R voorzien van een 6,78 inch beeldscherm, net als een handige alert-slider. De smartphone heeft een IP65-certificatie. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel telelens met 2x zoom en een 8 megapixel groothoeklens. OnePlus houdt hetzelfde updatebeleid aan als bij de OnePlus 13. Dit betekent vier Android-updates en zes jaar beveiligingsbatches.

Zoals gezegd komt de OnePlus 13R voor 749 euro in je winkelwagen. De smartphone is te koop bij Coolblue, Mobiel en MediaMarkt.