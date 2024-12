Dit weten we over de OnePlus 13R: alle specs uitgelekt

De OnePlus 13R komt opnieuw voorbij in het nieuws. De fabrikant zal de smartphone naar verwachting binnenkort presenteren. Nu komen alle specificaties voorbij over de telefoon.

OnePlus 13R: dit worden de specs

OnePlus lijkt zich op te maken voor de wereldwijde lancering van de OnePlus 13R, die naar verwachting volgende maand zal plaatsvinden. Dit model, een opvolger van de OnePlus 12R, biedt een betaalbaar alternatief binnen het high-end segment en wordt gezien als een hernoemde versie van de OnePlus Ace 5, die deze maand in China wordt geïntroduceerd. Eerder kwam de telefoon ook al voorbij in het nieuws.

De telefoon beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2780 x 1264 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz. Dit scherm belooft een hogere piekhelderheid dan zijn voorganger, de 12R, hoewel de exacte waarden nog niet bekend zijn. Onder de motorkap vinden we de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor, in combinatie met 12 GB RAM en 256 GB opslag. Mogelijk komen er nog extra configuraties beschikbaar.

De OnePlus 12R

De camera-opstelling aan de achterkant bestaat uit drie lenzen: twee 50MP-sensoren en een 8MP-sensor. Hoewel details niet expliciet genoemd worden, lijkt het aannemelijk dat de hoofdcamera 50 megapixel telt, gecombineerd met een telefoto (2x of 3x zoom) en een ultragroothoeklens van 8 megapixel.

Wat betreft de batterijcapaciteit krijgt de OnePlus 13R een upgrade naar een 6000 mAh-batterij, een verbetering ten opzichte van de 5500 mAh-cel van zijn voorganger. Het opladen gaat echter iets langzamer, met ondersteuning voor 80W snelladen in plaats van de 100W van de 12R. Zoals te verwachten draait de telefoon op OxygenOS 15, gebaseerd op Android 15.

De behuizing van de 13R is met afmetingen van 161,72 x 75,77 x 8,02 mm net iets compacter en dunner dan de 12R, en de telefoon is ook een gram lichter. Verder bevat hij een optische vingerafdruksensor in het scherm. Tot slot wordt de OnePlus 13R geleverd in twee kleuren: Nebula Noir en Astral Trail.

Alle definitieve gegevens horen we waarschijnlijk in januari, wanneer ook de globale aankondiging van de OnePlus 13 zal zijn.