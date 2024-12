OnePlus 13 wordt in januari wereldwijd aangekondigd

OnePlus heeft voor de Chinese markt de OnePlus 13 al aangekondigd. Nu is ook bekend wanneer de fabrikant het nieuwe high-end toestel voor Europa presenteert.

OnePlus 13 komt in januari

Januari wordt de maand waarin OnePlus de nieuwe OnePlus 13 aankondigt, nadat het eerder voor China al werd gepresenteerd. Dit bericht wordt gedeeld door de CEO van het merk, Pete Lau. Een exacte datum wordt niet gedeeld door Lau, maar het moet ergens in januari 2025 gebeuren. Dat zal niet de enige aankondiging zijn die maand, want we verwachten ook de presentatie van de Samsung Galaxy S25-serie, al is die datum nog niet bevestigd.

Als we afgaan van de informatie op de website van de fabrikant, verwachten we de aankondiging in de eerste dagen van de maand januari.

De OnePlus 13 is één van de eerste smartphones met de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm. Verder komt het toestel met een plat scherm, verbeterde camera’s en meer fijne eigenschappen. De telefoon draait direct op Android 15, met de nieuwe OxygenOS 15 interface.

Zodra er meer bekend is over de aankondiging, houden we je natuurlijk op de hoogte.