OnePlus 13R: eerste details en foto’s gelekt van nieuwe mid-ranger

Als opvolger van de vorig jaar gepresenteerde OnePlus 12R, werkt OnePlus aan de OnePlus 13R. De smartphone van de Chinese fabrikant is gespot in het geruchtencircuit. Wat opvalt is het platte scherm van de smartphone. We praten je bij over de nieuwe mid-ranger.

OnePlus 13R in het nieuws

Er zijn de afgelopen weken veel geruchten en lekken geweest over de OnePlus 13, welke inmiddels voor China is gepresenteerd, maar nu komt ook zijn kleinere broer, de OnePlus 13R, in beeld. Hoewel informatie over dit toestel tot nu toe beperkt was, hebben nieuwe onthullingen ons een eerste indruk gegeven van wat we kunnen verwachten. Het toestel, dat wereldwijd bekend zal staan als de OnePlus 13R, is gebaseerd op de OnePlus Ace 5, welke in december dit jaar in China wordt gelanceerd.

Volgens de bekende leaker Digital Chat Station, die zijn informatie op Weibo deelde, zal de OnePlus 13R aangedreven worden door een aangepaste versie van de Snapdragon 8 Gen 3-chipset. Deze zogenaamde aangepaste versie zou mogelijk overklokt zijn om betere prestaties te bieden. Dit zou aansluiten bij de aanpak van OnePlus, zoals bevestigd door OnePlus-president Louis Lee, die aangaf dat het bedrijf de Snapdragon 8 Gen 3 heeft aangepast naar het niveau van een extreme editie.

Wat het design betreft, krijgt de OnePlus 13R een aantal opvallende kenmerken. De fabrikant lijkt te kiezen voor een plat scherm en een vlak ontwerp, een trend die ook bij andere merken zichtbaar is. Daarnaast blijft de herkenbare alert-slider behouden, al lijkt deze iets minder getextureerd dan bij de OnePlus 12R. De drievoudige camera-opstelling zit in een ronde camerabump, vergelijkbaar met zijn voorganger, maar ditmaal subtieler vormgegeven.

Een ander opvallend aspect is het gebruik van een volledig keramische behuizing in combinatie met een metalen frame. Hiermee wordt de OnePlus 13R mogelijk de eerste mid-range telefoon met een keramische behuizing. De verwachting is dat de OnePlus 13R begin 2024 internationaal wordt aangekondigd, mogelijk samen met andere producten zoals de OnePlus Watch 3. Naarmate de lancering dichterbij komt, zal er waarschijnlijk meer informatie beschikbaar komen over dit interessante mid-range toestel.