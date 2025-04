Google Pixel 9a vanaf nu verkrijgbaar in Nederland: met cadeau

Een nieuwe smartphone van Google is beschikbaar in ons land. De eerder geïntroduceerde Pixel 9a is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De nieuwe smartphone profiteert van fijne Pixel-features en dat in een stijlvol jasje.

Pixel 9a te koop in Nederland

In Nederland kunnen we vanaf nu de Google Pixel 9a kopen. De smartphone werd eind maart aangekondigd en heeft de grootste batterij in een Pixel-telefoon ooit. De Google Pixel 9a heeft namelijk een 5100 mAh batterij, waarbij je hem met 23W kunt opladen. Je kunt kiezen uit de kleuren lila, roze, porselein en zwart.

Het toestel beschikt over een 6,3 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, de Tensor G4 chipset en minimaal 128GB opslagruimte. Google levert de Pixel 9a met een dubbele camera aan de achterkant. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. Aan de voorzijde is er nog een 13 megapixel front-camera.

Net als andere Pixel-telefoons krijgt de Pixel 9a zeven jaar lang updates. De smartphone is te koop voor een bedrag van 549 euro. Tijdelijk krijg je hier gratis de Google TV Streamer bij cadeau, indien de winkel hieraan deelneemt, de opvolger van de Chromecast. Je kunt terecht bij Belsimpel, Mobiel, KPN, MediaMarkt.