April-update wordt uitgerold naar Pixel-toestellen: met verbeteringen

De beveiligingsupdate van april komt naar verschillende Pixel-toestellen. Eerder deze week werd de update officieel vrijgegeven. Met de nieuwe update van april zien we een reeks specifieke fixes en verbeteringen voor Pixel-modellen.

April-update voor Pixels

Met de beveiligingsupdate van april heeft Google de nodige verbeteringen doorgevoerd in de beveiliging van Android. Voor enkele modellen is de april-update inmiddels beschikbaar, maar voor de Pixel-toestellen duurde het wat langer. Het wachten daarop is nu voorbij. Voor de Pixel 6 en nieuwere modellen is de update vanaf nu beschikbaar.

Bovenop de verbeteringen in de beveiliging, zijn er nog meer nieuwe verbeteringen. De changelog met de nieuwe functies hebben we hieronder neergezet.

Biometrics

Fix for issues with fingerprint recognition and response under certain conditions.*[1]

Camera

Fix for improvements in camera stability when zooming in/out under certain conditions.*[2]

Display & Graphics

Fix for issue with screen brightness flickering when using video streaming apps under certain conditions.*[1]

User Interface

Fix for issue with overlapping views on lockscreen weather clock under certain conditions.*[1]

Fix for issue with Pixel Launcher when creating a new user or switching users under certain conditions.*[1]

Google Pixel 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro