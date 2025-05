Na 17 jaar stopt Mozilla met lees-later-dienst Pocket

Pocket houdt op te bestaan. Na zeventien jaar valt het doek voor de dienst waarmee je artikelen nog eens op een later moment kon lezen. Pocket stond eerder bekend onder de naam Read It Later. Binnen twee maanden is het over en uit.

Mozilla stopt met Pocket

Mozilla stopt op 8 juli 2025 met Pocket, de populaire dienst waarmee gebruikers jarenlang artikelen en webpagina’s konden opslaan om later te lezen. Vanaf vandaag is de app niet langer beschikbaar in de appstores en kunnen er geen nieuwe accounts meer worden aangemaakt. Gebruikers krijgen tot 8 oktober de tijd om hun opgeslagen gegevens te downloaden voordat deze definitief worden verwijderd.

Pocket in 2015

Met de beëindiging van Pocket verdwijnt een bekende naam binnen het landschap van contentcuratie. Mozilla, dat Pocket in 2017 overnam, noemt veranderende gebruikersgewoonten als belangrijkste reden voor de sluiting. Volgens het bedrijf is besloten om de investeringen in andere tools en functies binnen Firefox voort te zetten.

Vanaf 8 juli schakelt Pocket over op exportmodus. Gebruikers kunnen hun gegevens downloaden via een speciale exportpagina, waar opgeslagen URL’s, titels, notities en markeringen beschikbaar zijn. Voor spraaknotities biedt Mozilla vooralsnog geen exportmogelijkheid aan.

Abonnees van Pocket Premium hoeven zelf geen actie te ondernemen. Maandabonnementen worden per direct beëindigd, en jaarabonnementen worden na 8 juli automatisch naar rato terugbetaald.

De nieuwsbrief ‘Pocket Hits’ blijft bestaan, maar onder een nieuwe naam: Ten Tabs. Deze verandering gaat in op 17 juni in. De nieuwsbrief wordt dan nog alleen op weekdagen verstuurd, tenzij gebruikers zich expliciet aanmelden voor wekelijkse bezorging. De uitgave in het weekend stopt.