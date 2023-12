Firefox voor Android krijgt in december 400 extensies

Firefox kon jaren geleden gebruikt worden met extensies in de browser. Die mogelijkheden verdwenen echter. Nu komt het terug. Vanaf december komen er 400 extensies beschikbaar in de mobiele browser op Android van Firefox.

Firefox weer met extensies

Firefox breidt haar Android-browser uit met nieuwe functies en mogelijkheden. In de maand december zal er een groot aanbod aan extensies verschijnen. In het verleden waren er al zogenaamde add-ons beschikbaar, maar dat is in de afgelopen tijd flink teruggebracht. Dat gaat komende maand dus veranderen.

Volgens Mozilla, de maker van de mobiele browser Firefox, zullen er 400 extensies uitgebracht worden die gebruikt kunnen worden. Ontwikkelaars kunnen de extensies aanbieden voor het mobiele platform, al dienen zij dit wel expliciet aan te geven. Vanaf 14 december zullen de extensies aangeboden worden.