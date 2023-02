Google verbetert in-app browser met aangepaste tabbladen

Een verbetering is aangekondigd door Google voor de in-app browser. Met de toevoeging van aangepaste tabbladen, wordt deze functie nog beter en wordt niet meer het hele scherm ingenomen.

Aangepaste tabbladen in-app browser

De in-app browser is een handige toevoeging in Android. Met deze toevoeging hoef je niet continue te schakelen tussen de internetbrowser en de app waarin je de link tegenkomt. De internetpagina wordt namelijk gewoon geopend met de browser in de app zelf. Deze maakt doorgaans gebruik van de techniek uit Chrome, maar werkt verder op zichzelf. Voor de in-app browser heeft Google een nieuwe functie toegevoegd; aangepaste tabbladen.

Wanneer een ontwikkelaar de ondersteuning toevoegt voor aangepaste tabbladen, dan hoeft niet meer het hele scherm ingenomen te worden. De desbetreffende pagina kan dan ook voor de helft geopend worden, zodat de andere app nog deels zichtbaar blijft, bijvoorbeeld voor het lezen van een e-mail. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om de browser alsnog het scherm te laten vullen door het venster naar boven te vegen. De werking hiervan is hieronder te zien.

Google laat weten dat de ondersteuning voor aangepaste tabbladen ook toegevoegd kan worden aan andere internetbrowsers op Android. De ondersteuning hiervoor moet wel door de ontwikkelaar toegevoegd worden toegevoegd. Chrome ondersteunt deze functionaliteit standaard. Gebruik je het aangepaste tabblad in combinatie met Chrome, dan kan deze ook overweg met de functionaliteit voor automatisch aanvullen zoals tekstvelden en wachtwoorden.