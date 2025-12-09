Google Year in Search 2025: dit waren de trends

Google brengt ieder jaar een jaaroverzicht uit. Dat doet het bedrijf dit jaar ook. Wat waren de populairste zoekopdrachten, welke trends waren er, en wat viel er op in 2025? Dat zet Google per land, maar ook wereldwijd op een rij in Year in Search 2025.

Het jaaroverzicht van Google

Google heeft Year in Search 2025 gepubliceerd. In het jaarlijkse overzicht dat gebracht wordt, krijgen we inzicht in trends, populaire zoekopdrachten en verschillende andere statistieken. Dit doet het bedrijf voor ons eigen land, Nederland, maar ook voor andere regio’s en landen. Ook in de afgelopen twaalf maanden gebeurde het nodige en de verschillende items worden door Google op een rij gezet. Waar zochten we naar in Google Maps, welke lyrics, tv-shows en personen waren het populairste?

Wereldwijd

Gemini, de AI-tool van Google, is het meest gezocht op Google. Gevolgd door India vs England en Charlie Kirk. Er werd ook veel gezocht naar Iran, Kendrick Lamar, Ozzy Osbourne, acteur Mikey Madison en de lyrics van de song DtMF van Bad Bunny. Arc Raiders, Battlefield 6 en Monster: The Ed Gein Story en Squid Game 3 staan hoog in de lijsten. Het neuriën om naar een nummer te zoeken, werd ook veel gebruikt. Massaal werd ‘Hum to Search’ gebruikt voor het nummer ‘Golden’ van HUNTR/X. Populair was ook Ordinary van Alex Warren.

Google Maps is ook veel gebruikt. Livraria Lello was de populairste boekwinkel, en die vond je terug in Porto, in Portugal. Het meest gezochte treinstation was Kyoto Station in Japan. De top 10 wordt bijna volledig gedomineerd door Japanse stations. Alleen de vierde plek is een Europees treinstation: Gare de Lyon in Parijs. We zochten in Maps ook naar botanische tuinen, waarbij Lalbagh Botanical Garden in India het populairst was. Op de tweede plaats staat Royal Botanic Gardens in het Verenigd Koninkrijk, de vierde plaats is voor de schitterende Singapore Botanic Gardens.

Nederland

In Nederland zag Google andere populaire zoekopdrachten. In 2025 zochten we het meest naar “Stemwijzer”, maar ook zoekopdrachten over Charlie Kirk, de verkiezingen, de iPhone 17 en D66 waren geliefd bij de zoekmachine. Ook werd gezocht naar bekende mensen die dit jaar zijn overleden. Zo gaat het onder andere om Dieuwertje Blok, Ron Brandsteder, Manuela Kemp en Loretta Schrijver. We zochten verder veel naar K3, Rob Jetten, Marco Borsato en Martijn Krabbé. Verder werd gezocht naar Adolescence, Squid Game, de Champions League en Quincy Kluivert.

De populairste vragen die Nederland bezig hield waren;

Tot hoe laat kun je stemmen?

Hoe oud is Rob Jetten?

Hoe laat begint het Songfestival?

Wat is een longembolie?

Waarom valt Israël Iran aan?

Waarom valt Koningsdag niet op een zondag?

België

Nieuws is er ook over de zuiderburen. In België werd gezocht naar Charlie Kirk, Tomorrowland en Ed Gein. Ook Baret de Raes, Wendy van Wanten en MrBeast werd vaak geraadpleegd via Google.be. De populairste vragen in België waren;

Wat betekent 67?

Hoe heet een vest zonder rug?

Wat verdient Vlaanderen?

Waarom is een kettingzaag uitgevonden?

Benieuwd naar de volledige statistieken, inclusief het overzicht per land, bekijk dan hier de webpagina van Google.