Spotify Wrapped 2025: dit zijn jouw favorieten

Traditioneel is december ook de maand van de lijstjes. In Spotify kun je nu terecht voor Spotify Wrapped. Welke muziek was in het afgelopen jaar jouw favoriet?

Spotify Wrapped 2025

Open je de Spotify app, dan kun je daar je nieuwe persoonlijke jaaroverzicht kijken met de hits van het afgelopen jaar. In Spotify Wrapped kun je precies zien welke track je het afgelopen jaar het meest geluisterd hebt, en welke artiest je het meest hebt afgespeeld. Echter worden nog meer statistieken getoond, die interessant zijn voor je als muziekliefhebber.

Zo zie je in de eerste slide hoeveel minuten je muziek hebt geluisterd op het platform. Ook het aantal genres wordt uitgelicht, en wat je muziekleeftijd is. Van je favoriete muziek kun je de door Spotify gemaakte afspeellijst opslaan in je bibliotheek. In andere interessante pagina’s zie je direct in welke maand, welke artiest populair was bij je, en welke podcast het meest geliefd was. Ook genereert Spotify Wrapped interessante rapporten met informatie over hoogtepunten uit je luistergeschiedenis.

Spotify Wrapped is vanaf nu te vinden, bovenin beeld in de Spotify app. Wist je trouwens dat Spotify onlangs een nieuwe functie heeft toegevoegd met interessante statistieken?

Overigens kun je ook een Party starten. Je kunt je luistergeschiedenis van het afgelopen jaar daarmee vergelijken met je vrienden.