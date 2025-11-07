Close Menu
    maandag 16 februari
    Spotify geeft je vanaf nu wekelijkse luisterstatistieken: zo werkt het

    Je kunt in de Spotify app vanaf nu een nieuwe optie terugvinden. Je kunt er terecht voor de luisterstatistieken, die iedere week bijgewerkt worden. Daarbij kun je het overzicht gemakkelijk delen met je vrienden.

    Luisterstatistieken in Spotify

    Wil je weten welke muziek je het vaakst luistert op Spotify, dan kun je hiervoor al terecht in de Stats.fm app. Die app hebben we eerder uitgebreid besproken op DroidApp. De Zweedse muziekdienst Spotify introduceert nu een nieuwe functie die je ook inzicht geeft in je luistergedrag. De functie is beschikbaar voor de gratis en Premium-gebruikers in meer dan 60 landen. Het overzicht wordt iedere week bijgewerkt, waarbij je ook het overzicht van de afgelopen weken terug kunt vinden.

    Je ziet welke artiesten je het vaak hebt geluisterd, net als de meest beluisterde nummers van nu en de afgelopen vier weken. Ook kun je er terecht voor andere interessante statistieken. Spotify biedt ook een afspeellijst met nieuw te luisteren muziek, welke geïnspireerd is op je favoriete nummers. Bij het overzicht zie je ook bepaalde hoogtepunten, een mijlpaal of een fanmoment. Bijvoorbeeld dat je één van de eerste luisteraars van een nummer bent.

    Je luisterstatistieken kun je delen met je vrienden. Je krijgt daarmee een overzicht die een beetje doet denken aan het jaarlijkse Spotify Wrapped. Wil je je wekelijkse luisterstatistieken bekijken, dan tik je in de Spotify-app op je profielfoto, gevolgd door de optie ‘Luisterstatistieken’.

